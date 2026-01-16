Ekonomiansvarig till Skyjack AB
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Ekonomiansvarig till Skyjack Sverige
Vill du arbeta i en internationell miljö där ekonomi, affärsstöd och samarbete står i fokus? Skyjack söker nu en Ekonomiansvarig till vårt kontor i Sverige. I denna roll får du en viktig position i den dagliga ekonomihanteringen och fungerar som ett nära stöd till både verksamheten i Sverige och EMEA-organisationen.
Om rollen
Som ekonomiansvarig ansvarar du för att säkerställa effektiv och korrekt redovisning samt administrativt stöd för Skyjacks skandinaviska verksamhet. Rollen rapporterar till Accounting manager och innebär ett brett ansvarsområde med många kontaktytor internt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring inklusive kund- och leverantörsfakturor, kostnader, löner, periodiseringar och bokslutsjusteringar
Upprättande och inlämning av momsdeklarationer samt hantering av betalningar via Skatteverkets system
Administration av skattekonto och uppladdning av skattedeklarationer och betalningar
Framtagning av kommersiella exportfakturor
Kreditbedömning av kunder och hantering av kreditlimiter
Rapportering till koncernen samt medverkan i månads-, kvartals- och årsbokslut
Administrativa uppgifter såsom dokumenthantering, arkivering och kontorsadministration
Stöd till reservdelsansvarig med orderhantering, registrering i system, webborders och leveransplanering
Stöd till Sales Manager genom daglig försäljningsrapportering och förberedelser inför möten
Säkerställa efterlevnad av gällande lagar, interna processer och kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarder
Bidra till ständiga förbättringar, Lean-arbete och 5S inom avdelningen
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad, noggrann och trivs med ett varierat arbete där du får ta eget ansvar. Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med olika funktioner.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller företagsekonomi. Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
God förståelse för redovisning och finansiella rapporter
Mycket god datorvana, särskilt i Excel, Outlook och övriga Office-program
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
Ett analytiskt sinne, god problemlösningsförmåga och hög noggrannhet
Stark organisationsförmåga och förmåga att arbeta effektivt även under tidspress
Vilja att lära dig nya system och utveckla din kompetens inom ekonomi
Vi erbjuder
En bred och utvecklande roll i ett stabilt, internationellt bolag
Möjlighet att arbeta nära verksamheten och påverka processer
En inkluderande arbetsmiljö där våra värderingar och samarbete står i centrum
Välkommen med din ansökan och bli en del av Skyjack och Linamar-koncernen!
ENGLISH VERSION
Finance Officer - Skyjack Sweden
Are you looking for a broad finance role in an international environment where accuracy, collaboration, and business support are key? Skyjack is now looking for a Finance Officer to join our Swedish office.
In this role, you will provide efficient and effective accounting and administrative support for the Swedish & Scandinavian operation, working closely with the EMEA finance organization. The position reports to the Accounting Manager.
Key Responsibilities
Post accurate and timely accounting entries including purchase and sales invoices, expenses, wages, accruals, and adjustments
Prepare and submit monthly VAT returns and process payments via government platforms
Manage the tax service account and upload tax returns and payments as required
Prepare commercial invoices for export equipment
Perform customer credit checks and manage credit approval processes
Prepare reports for consolidation
Participate in month-end, quarter-end, and year-end close activities
Perform general administrative and clerical duties, including filing and record keeping
Support the Parts Supervisor with customer orders, system uploads, delivery coordination, and delivery notes
Support the Sales Manager with daily sales reporting and preparation for conference calls
Ensure compliance with local legislation, internal policies and quality, environmental, and health & safety standards
Contribute to Lean initiatives, continuous improvement, and 5S within the department
Qualifications & Experience
Post-secondary education in accounting, finance, or business, or equivalent work experience.
Solid understanding of accounting principles and financial statements
Strong proficiency in Microsoft Office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint)
Excellent communication skills, both written and verbal, in English and Swedish
High attention to detail and accuracy
Strong organizational and problem-solving skills
Ability to work independently while collaborating effectively with others
Willingness to learn new systems and continuously develop financial knowledge
What We Offer
A varied and responsible role in a stable, international organization
Close interaction with the business and the opportunity to influence processes
A supportive and value-driven workplace within Skyjack and the Linamar group Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: stefan.lindstrom@skyjack.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skyjack AB
(org.nr 556727-4260)
Agnesbergsvägen 28 (visa karta
)
424 38 AGNESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skyjack AB Jobbnummer
9687305