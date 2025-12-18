Ekonomiansvarig / ekonomichef till Live Expo
2025-12-18
Här får du chans att ta dina erfarenheter och axla ansvaret för ett bolag med en stark tillväxt som nu vill nå nya höjder! De söker nu dig som kan komma in och ta ansvar för ekonomiuppgifter och företagets finansiella strategi framåt. Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Live Expo.Om företaget
Live Expo är ett snabbväxande tillväxtbolag som växer med 20 % per år. Med en omsättning på 63 miljoner, en stark vinstmarginal på 16 % och helt utan lån står bolaget på en stabil grund för fortsatt expansion. Live Expo är idag Sveriges största arrangör som inte äger någon egen hall och ägs delvis av Easyfairs - världens tionde största mässarrangör.
Bolaget arrangerar nytänkande mässor, möten, konferenser, event och festivaler där människor och företag möts för att göra affärer, nätverka och inspireras. Här skapas dynamiska mötesplatser där nyheter och innovationer presenteras för första gången - både från etablerade företag och från spännande startups.
Live Expo har grundats av några av Sveriges mest erfarna entreprenörer inom mässor och event, som lanserat över hundra nya mässor - många av dem idag ledande inom sina branscher. Med ett fulladdat innehåll tar de mässmediet till en helt ny nivå genom att inspirera, utveckla och uppdatera sina besökare. Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiansvarig får du möjlighet att ta ett helhetsgrepp om ekonomifunktionen i ett snabbväxande bolag som nu är redo att ta nästa stora steg. Vi söker dig som vill leda företagets ekonomiarbete och driva den finansiella strategin framåt, samtidigt som du på sikt bygger upp en komplett ekonomiavdelning i takt med att verksamheten utvecklas. Som ekonomichef blir du en central del av organisationen och arbetar nära övriga funktioner för att skapa stabilitet, struktur och framåtdriv i bolagets tillväxtresa.
Du rapporterar direkt till VD och ingår i ledningsgruppen, där du får stort utrymme att påverka företagets framtida riktning. Du kommer att ta över ansvaret från en erfaren kollega som har gedigen insikt i verksamheten, vilket ger dig goda förutsättningar för en smidig och välplanerad överlämning. I teamet finns även en ekonomiassistent som ansvarar för löpande uppgifter och som rapporterar till dig.
Som ekonomiansvarig ansvarar du för månads- och årsbokslut, skatt- och momsredovisning, projektredovisning, budget och prognos samt uppföljning av säljrapporter tillsammans med säljchef. Du sköter kontakten med revisorer och myndigheter och ansvarar för löpande bokföring, fakturering, leverantörsfakturor, reskontra samt hantering av löner och provisioner. Utöver detta ingår även ansvar för bolagets IT-miljö i form av samordning av externa IT-leverantörer, HR-administration som anställningsavtal och personalrelaterad dokumentation samt ansvar för inköp och upphandling.
Leda ekonomiarbetet och driva den finansiella strategin framåt och samtidigt bygga ekonomiavdelningen i takt med att verksamheten utvecklas
Central del i organisationen med nära samarbete med övriga funktioner
Rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen
Ansvar för månads- och årsbokslut, skatt- och momsredovisning, projektredovisning, budget och prognos
Kontakt med revisorer och myndigheter, liksom ansvar för löpande bokföring, fakturering, leverantörsfakturor, reskontra samt hantering av löner och provisioner
Ansvar för IT-miljön i form av samordning med IT-leverantörer
HR-administration samt inköp och upphandling
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
Flera års erfarenhet inom redovisning, rapportering och ekonomistyrning
Erfarenhet av tidigare ekonomiansvar i bolag där rollen är både operativ och strategisk
Flytande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift Dina personliga egenskaper
Rollen kräver att du är självgående och trygg i att ta ansvar för hela ekonomiflödet, inklusive budget, prognos och rapportering. Du arbetar operativt med löner, fakturering, skatt, moms och annan löpande verksamhet. Eftersom du ansvarar för att ta fram underlag för månads- och årsbokslut, följa upp säljrapporter och säkerställa korrekt projektredovisning är det avgörande att du arbetar strukturerat och noggrant. Din förmåga att fatta välgrundade beslut och säkerställa korrekt rapportering är central för att stödja ledningsgruppen i både strategiska och operativa beslut. Samtidigt kräver rollen att du är samarbetsorienterad, då du i nära dialog med sälj, ledning och övriga funktioner bygger de professionella relationer som behövs för att ekonomifunktionen ska fungera effektivt i hela organisationen.
Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Plats: Västra Frölunda Lön: Enligt överenskommelse
