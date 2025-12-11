Ekonomiansvarig
LB Karriär AB / Ekonomichefsjobb / Gotland Visa alla ekonomichefsjobb i Gotland
2025-12-11
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LB Karriär AB i Gotland
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med ekonomi i en verksamhet där omtanke, kvalitet och ansvar genomsyrar allt vi gör? Primula söker nu en engagerad och självgående ekonomiansvarig som vill ta ett helhetsgrepp om bolagets ekonomifunktion och vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.
Om Primula
Primula är ett väletablerat, lokalt förankrat företag på Gotland med lång erfarenhet inom hemtjänst och hushållsnära tjänster. Våra värderingar - arbetsglädje, yrkesstolthet och allas lika värde - präglar både vårt arbetssätt och mötet med kunder och medarbetare.
Verksamheten styrs av tydliga lagkrav, vilket ställer höga krav på kvalitet, dokumentation och struktur. Vi befinner oss i en tillväxtfas och söker därför en ekonomiansvarig som vill vara med och forma framtidens Primula.
Din roll som ekonomiansvarig
Som ekonomiansvarig har du det övergripande ansvaret för företagets ekonomiska processer och för att skapa tydlighet, struktur och goda beslutsunderlag. Du arbetar nära vd, ledningsgrupp och verksamhetschefer och fungerar som ett strategiskt och operativt stöd.
Arbetet spänner över såväl löpande ekonomi som utveckling av rutiner, processer och analys. Rollen passar dig som uppskattar att arbeta brett och som vill vara med och stärka verksamhetens långsiktiga ekonomi och effektivitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande redovisning, bokföring, bokslut, årsredovisning och deklarationer
Säkerställa lönehantering för cirka 100 medarbetare
Ta fram rapporter och ge beslutsstöd i budget- och prognosprocesser
Utveckla nyckeltal, KPI:er och lönsamhetsanalyser
Ansvara för rapportering till ägare och styrelse
Utveckla och förbättra rutiner och processer inom ekonomiområdet
Samordna kontakter med externa revisorer, myndigheter och banker
Då verksamheten använder flera system och digitala stödfunktioner ser vi gärna att du är nyfiken på IT, system och hur digitala verktyg kan effektivisera ekonomi- och verksamhetsprocesser.
Om dig
Vi tror att du har en bakgrund inom redovisning och ekonomistyrning, och att du känner dig trygg i bokslutsarbete och ansvar för en hel ekonomifunktion. Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att se samband och helheter.
Du trivs i en roll där du får kombinera ansvar med frihet, och där du både kan arbeta självständigt och samarbeta nära ledningen. Vi värdesätter särskilt att du är nyfiken, utvecklingsinriktad och intresserad av hur system och digitala lösningar kan stärka organisationen.Publiceringsdatum2025-12-11Övrig information
Placering: Visby, Gotland
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Tjänsten kan anpassas och erbjudas på 75 % eller 100 %, beroende på din profil och dina önskemål.
Välkommen med din ansökan senast 23/1!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta LB Karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lb Karriär AB
(org.nr 556631-2335) Arbetsplats
Primula hemtjänst & städservice Jobbnummer
9640321