Ekonomiadministratör till verksamhetsområde Kalmar

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården i Kalmar expanderar och har just nu flera pågående projekt och nyetableringar framför sig. Etablering av en klass 3 anstalt under 2026, ett nytt häkte med målsättningen att driftsättas 2027 samt en ny kriminalvårdsanläggning som beräknas stå klar 2030. Expanderingen skapar stora möjligheter och flertalet nya medarbetare inom olika yrkeskategorier kommer behöva rekryteras under de kommande åren.
Vi har ett starkt arv där kriminalvården funnits i Kalmar sedan 1852 och nu tar vi vår erfarenhet, bygger för framtidens kriminalvård och vi behöver medarbetare som vill växa med oss!
Nu söker vi en ekonomiadministratör till VO-kontoret i verksamhetsområde Kalmar. Ekonomiadministratör är tillsammans med HR-handläggare och chefsstöd lokalt organiserade i arbetslag för VO-administration och ledningsstöd till verksamhetsområde Kalmar. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör ansvarar du för det löpande arbetet inom ekonomi och redovisning för verksamhetsområde Kalmar. I arbetet ingår det främst arbetsuppgifter inom ekonomiadministration, såsom uppföljning, fakturahantering etc. Exempelvis ansvarar du för planering och administration vid inventeringar, olika typer av beställningar, kontroll och kontering av fakturor samt att du stöttar cheferna i ledningsgruppen i ekonomifrågor. Du är även registrator för verksamhetsområde Kalmar vilket omfattar uppgifter inom diarieföring och arkivering. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. hantering av myndighetsmail, post, akter, upprättande av underlag vid direktupphandlingar samt dokumenthantering i övrigt. Eventuellt kan andra uppgifter såsom exempelvis tjänstekortshandläggare, behörighets- och registeradministratör eller annat administrativt stöd bli aktuellt då vi är en föränderlig och expansiv verksamhet.
I ditt arbete samverkar du i huvudsak med anstaltens ledningsgrupp, men också Kriminalvårdens servicecenter som hanterar ekonomiadministrativa uppgifter. Vi erbjuder dig en intressant arbetsplats, trevliga kollegor samt möjligheten att vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag.
Det förekommer klientnära arbetsuppgifter.
Tjänstedräkt kan komma att bäras. Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och serviceinriktad. Då kriminalvården, däribland verksamhetsområde Kalmar genomgår förändringar så är det viktigt att du är initiativrik, öppen för snabba förändringar och utvecklingsorienterad. Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen, därför krävs det att du är noggrann och strukturerad. Du har ett gott omdöme, är kvalitetsmedveten och kan göra rätt prioriteringar samt är van att tidvis arbeta i ett högt tempo. Arbetet som administratör är en servicefunktion och kräver att du har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga anställda hos verksamhetsområde Kalmar samt även andra aktörer inom som utanför myndigheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning företrädesvis inom ekonomi eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Dokumenterad erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete
• Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana och IT-kunskaper
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Akademisk utbildning/högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning inom ekonomi som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av kansliadministrativt arbete från offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete i ekonomisystemet UBW (tidigare Agresso) samt Proceedo
• Erfarenhet av kriminalvården
• Erfarenhet av arbete med diarieföring
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
