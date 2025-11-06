Ekonomiadministratör till bolag i Malmö
2025-11-06
Vill du bli en del av ett team där kundfokus, struktur och samarbete står i centrum? Trivs du i en affärssupporterande roll där du får kombinera administration, ekonomi och kundkontakt är detta rollen för dig.
Om rollenSom Ekonomiadministratör blir du en nyckelperson i att säkerställa korrekta ekonomiska flöden och hög servicenivå mot bolagets kunder. Du fungerar som länken mellan kund, sälj, ekonomi och övriga filialer och hanterar både löpande ärenden och säkerställer att ekonomiprocesserna flyter på väl. Du åtgärdar fel som exempelvis kan handla om fel fakturamärkning eller att en attest inte blivit gjord. Rollen är bred och variationsrik med fokus på fakturahantering, ekonomiadministration, kundsupport och kvalitetssäkring.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Kontrollera, följa upp och kvalitetssäkra fakturor
Färdigställa ordrar och ta ut fakturaunderlag
Matcha fakturor mot externa leverantörer
Stötta kunder via kundportalen, felsöka och förklara avvikelser
Hjälpa kollegorna på kund- och leverantörsreskontra samt ge stöd vid bokslut
Utreda och lösa interna och externa ekonomiärenden
Fungera som kontaktperson mellan kund, säljare, ekonomiavdelning och filialer
Bidra till förbättringsarbete och effektiva ekonomiprocesser
Vi söker dig somHar eftergymnasial utbildning inom ekonomi
1-3 års erfarenhet av en administrativ eller ekonomisk roll (ex. affärs- eller säljsupport, ekonomiassistent)
Har dokumenterad erfarenhet av kundkontakt och trivs med att vara företagets ansikte utåt
Besitter god systemvana och gärna Excel-kunskaper
Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
Är prestigelös och serviceinriktad i arbetssättet
Du är strukturerad, självgående och lösningsorienterad, med förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Framför allt gillar du att skapa ordning, bidra till utveckling och ge god service till både kunder och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där framför allt problemlösning, nyfikenhet och ansvarstagande är viktigt.
Teamet och kulturen
Du blir del av ett kompetent och samarbetsinriktat team där man värdesätter både kvalitet och arbetsglädje. Du har många kontaktytor, framför allt samarbetar du med ekonomiavdelningen, sälj, kundsupport. Arbetsdagen startar kl. 07:00 - perfekt för dig som gillar att komma i gång tidigt och ha eftermiddagarna fria.
Om anställningenDetta är ett initialt ett konsultuppdrag på minst 6 månader med start enligt överenskommelse och uppsägningstid. Du blir anställd av OIO och arbetar hos vår kund i Malmöregionen med ambitionen om en långsiktig fortsättning förutsatt att båda parter är nöjda med samarbetet.
Placering: Malmö
Arbetstider: 07:00-16:00
Start: Omgående, max 1 månads uppsägningstid
Lön: Fast lön
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9591546