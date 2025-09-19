Ekonomiadministratör| Lernia | Landskrona
2025-09-19
Vill du vara en del av oss och arbeta hos ett globalt transport- och logistikföretag?
Vi söker nu en ekonomiadministratör för uppdrag i en dynamisk miljö. Välkommen att bli en del av oss.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett ekonomiteam där du huvudsakligen kommer att arbeta med:
• Kontering och fakturering
• * Faktura- och kreditkontroll
• * Avslut och avräkning av åkare kundfakturering och resultatuppföljning.
Arbetet är dagtid, måndag - fredag.
Tillträde planerat 13/10 med varaktighet i första hand året ut. Eventuellt längre.
Om dig
• Någon form utav ekonomisk utbildning på gymnasienivå.
• För att passa i rollen behöver du vara noggrann och ha ett sinne för detaljer. Du bör trivas med att samarbeta med kollegor och hjälpas åt med de arbetsuppgifter som gruppen får tilldelat sig.
• Eftersom rollen innebär ett visst ekonomiskt ansvar krävs det att du har erfarenhet av ekonomisk kontroll.
• God datorvana och goda kunskaper i Excel samt engelska och svenska språket är också krav.
• Det är meriterande om du har arbetat med liknande uppgifter från just transportbranschen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
peter.sandqvist@lernia.se
om du har några frågor eller funderingar.
Sista dag att ansöka är fredag 3 oktober
