Ekonomiadministratör
Sunmedic AB / Administratörsjobb / Vellinge Visa alla administratörsjobb i Vellinge
2026-06-16
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunmedic AB i Vellinge
, Malmö
, Ystad
, Helsingborg
eller i hela Sverige
VI söker nu en administratör med gedigen erfarenhet av ekonomiadministration.I rollen kommer du att arbeta med administrativ och ekonomisk projektuppföljning samt vara en viktig stödfunktion för verksamheten. Du kommer att hantera projektadministration, fakturahantering, kundkontakter och ekonomisk uppföljning i nära samarbete med interna projektresurser och ekonomifunktioner.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande ärenden via gemensam email
• Registrera och administrera projekt i verksamhetens system
• Tilldela projektresurser och samordna administrativ projektinformation
• Hantera leverantörsfakturor inklusive kontering och attestflöden
• Följa upp pågående projekt ur ett ekonomiskt perspektiv
• Vidarefakturera kostnader till beställare och kunder
• Följa upp kundfakturor och kundreskontra
• Hantera påminnelser och utreda orsaker till uteblivna betalningar
• Ha löpande kontakt med interna samordnare, projektmedarbetare och ekonomifunktioner
• Kommunicera med externa kunder i ekonomirelaterade frågor
Start: 2026-07-01
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Minst 2 års erfarenhet av arbete med leverantörsfakturor och kundreskontra
• Minst 2 års erfarenhet av arbete i Microsoft Office-paketet
• Dokumenterad erfarenhet av ekonomisk administration och fakturahantering
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
• Minst 2 års erfarenhet från offentlig sektor, exempelvis region, kommun eller myndighet
Önskade personliga egenskaper:
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och noggrann person som har lätt för att planera och prioritera ditt arbete. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga, ett professionellt bemötande och en tydlig kommunikation. Du är serviceinriktad, prestigelös och trivs i en administrativ roll där kvalitet, ordning och uppföljning är en naturlig del av vardagen. Samtidigt har du förmågan att hantera flera parallella arbetsuppgifter och behålla noggrannheten.
Ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig info@sunmedic.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: abbas.karladani@sunmedic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunmedic AB
(org.nr 559053-5646)
Hammargatan 11 B (visa karta
)
235 32 VELLINGE Jobbnummer
9967010