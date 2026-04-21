Ekonomiadministratör
Folkhälsomyndigheten / Ekonomiassistentjobb / Solna Visa alla ekonomiassistentjobb i Solna
2026-04-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkhälsomyndigheten i Solna
, Stockholm
, Ragunda
, Östersund
, Lund
eller i hela Sverige
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att arbeta med kund- och leverantörsreskontra. Har du dessutom erfarenhet av e-handel och hela inköpsprocessen - från beställningar till direktupphandlingar, kan du vara den vi söker!
Vad ska du jobba med?
Som ekonomiadministratör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att omfattas av:
Kundreskontraprocessen.
Leverantörsreskontraprocessen.
Inköpsprocessen.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att bidra till och säkerställa att de aktuella delprocesserna fungerar väl och följer gällande regelverk för statlig redovisning. Det löpande arbetet kommer att växlas med ständiga förbättringsarbeten, där delprocesserna förfinas och anpassas utifrån behov och rådande möjligheter.
I nära framtid kommer myndigheten att upphandla ett nytt affärssystem. Du och dina kollegor på enheten förväntas bidra till framtagningen av kravspecifikationen för det framtida systemstödet.
Utöver detta ingår även andra sedvanliga arbetsuppgifter för administratör på myndigheten.
Organisatoriskt kommer du att tillhöra Enheten för ekonomi, som är en del av Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Minst gymnasieutbildning, gärna med yrkesutbildning inom ekonomiadministration eller ekonomisk redovisning.
Flera års erfarenhet av arbete med kund- och leverantörsreskontra.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande, strukturerad och Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Erfarenhet av e-handel och hela inköpsprocessen, från beställningar till direktupphandlingar.
Erfarenhet av arbete i ekonomisystem, exempelvis Unit4 ERP.
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
Stor vikt läggs vid:
Förmåga att prioritera arbetsuppgifter.
Erfarenhet av arbete vid statlig myndighet.
Kunskap om regelverk för statlig redovisning.
Vikt läggs vid:
Kunskap om affärssystem och erfarenhet av systemförändringar eller implementeringar.
Relevant eftergymnasial utbildning för uppdraget.
Vad gör enheten?
Enheten för ekonomi säkerställer att myndigheten följer god redovisningssed, lämnar våra externa ekonomiska rapporter i rätt tid och ansvarar för de finansiella delarna i årsredovisningen.
Vi ansvarar för ekonomisk planering och bistår med uppföljning för intern styrning i ett nära samarbete med avdelningschefer och enhetschefer. Vi ansvarar också för att myndighetens inköp sker enligt gällande lagstiftning samt granskar avtal och tillhandahåller rutiner och mallar för att effektivisera myndighetens inköp.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-kultur/
Om anställningen
Du kommer att anställas som administratör med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Désirée Emilton, telefon 010- 205 23 76.
Fackliga företrädare är för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Välkommen med din ansökan till befattningen som ekonomiadministratör hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-05-12 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01235-2026-2.1.1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), https://www.folkhalsomyndigheten.se
Nobels väg 18 (visa karta
)
171 82 SOLNA Jobbnummer
9868298