Ekonomiadministratör
Göteborgs universitet / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten är runt 8200 studenter och drygt 500 anställda verksamma. Vi bedriver forskning och utbildning inom barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, idrott och kost liksom samtliga lärarprogram.
Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet är ett kvalificerat administrativt stöd åt fakultetsstyrelsen och dess beredningsorgan, fakultetsledning och prefektråd. Kansliet ger också visst administrativt stöd till fakultetens institutioner och enheter. Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sedan 2020 det samlade ansvaret för all lärarutbildning vid Göteborgs universitet. På kansliet arbetar fö närvarande ca 40 medarbetare med ansvar inom områden som ekonomi, utbildning, forskning, kommunikation, internationalisering, kvalitet, HR och andra myndighetsuppgifter.
Vi söker nu en ekonomiadministratör med inriktning mot ekonomi- och löneadministration till fakultetskansliet. Administratören har ett nära samarbete med övriga ekonomer och andra handläggare på kansliet. Anställningen är tillsvidare på heltid med start omgående.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör utgör du ett verksamhetsstöd i ekonomiska frågor vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet. Arbetsuppgifterna innebär en kombination av rutinmässiga ekonomiadministrativa arbetsuppgifter till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det löpande ekonomiadministrativa arbetet består bland annat av hantering av leverantörs- och kundfakturor, avstämningar, omföringar, anläggningsredovisning, upphandlingsfrågor och inköp samt att vara behjälplig i arbetet med bokslut tillsammans med fakultetens övriga ekonomer. I arbetsuppgifterna ingår även bokning av resor, konferenser, hantering av representationsfrågor och momsfrågor.
Det löpande löneadministrativa arbetet består bland annat av administration av löner, arvoden och reseräkningar. I tjänsten ingår att utgöra stöd till medarbetarna med bland annat löneadministrativa frågor såsom sjukfrånvaro, friskvårdsbidrag mm. Vidare ingår att ansöka om utländsk inkomskatt för utomlands bosatta.
Anställningen innefattar även andra administrativa arbetsuppgifter. Arbetet innebär många kontakter med fakultetens medarbetare, men även med andra delar av Göteborgs universitet och externa leverantörer. Rollen kan över tid komma att anpassas allteftersom verksamheten utvecklas och förändras.
Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
• utbildning inom ekonomiadministration alternativt yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten
• goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande med relevant:
• eftergymnasial utbildning
• tidigare erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete inom högskolesektorn eller annan statlig myndighet
• praktisk erfarenhet av arbete med kund- och leverantörsreskontra
• erfarenhet av ekonomisystemet Agresso
• erfarenhet av inköpssystemet Proceedo
• erfarenhet av lönesystemet Primula
• kunskap om inköps- och representationsfrågor
Stor vikt läggs vid:
• kommunikations- och samarbetsförmåga
• förmåga att arbeta självständigt, noggrant, strukturerat och följa tidplaner
• lösningsorienterat förhållningssätt
• förmåga att hantera många pågående ärenden samtidigt
Vi kommer även att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Process
Intervjuer kommer att hållas när ansökningstiden har löpt ut. Arbetsprov kommer att tillämpas. Eventuellt kan det bli aktuellt med provanställning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta kanslichef Anna Peixoto, anna.peixoto@gu.se
, 031 786 61 40
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Kontakt
Personalsamordnare
Helena Bennich helena.bennich@gu.se 0317866206 Jobbnummer
9503558