Ekonomi- och HR assistent
Avtech Sweden Ab (publ) / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-02-03
AVTECH söker nu en ekonomi- och HR assistent på 20-40% med god möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad.
Är du en engagerad och noggrann person med ett stort intresse för ekonomi och administration? Kanske studerar du eller har en annan huvudsaklig sysselsättning inom området - eller vill du komplettera din kompetens med ett utvecklande deltidsarbete? Då kan detta vara tjänsten för dig! Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Som ekonomi- och HR assistent arbetar du med den dagliga ekonomiadministrationen och är en viktig del i att säkerställa välfungerande ekonomiska processer. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat fakturahantering, avstämningar och HR administration. Dina arbetsuppgifter
Hantering av inkommande leverantörsfakturor
Fakturering till kunder
Avstämning av bankkonton inklusive valutahantering
HR administration
Behjälplig med avstämningar vid bokslutKvalifikationer
Examen från lägst gymnasienivå med inriktning ekonomi
God förståelse för bokföring och ekonomiadministration
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av ekonomi- och HR administration
Tidigare erfarenhet från publika bolag
Erfarenhet av Visma Eekonomi och Visma Tid smart Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och trivs i en administrativ roll, där du får arbeta strukturerat och metodiskt. Du har en naturlig förmåga att skapa ordning och ser till att processer följs, dokumentation är korrekt och deadlines hålls. Du arbetar proaktivt och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor.
Vad erbjuder vi dig?
AVTECH är ett mindre börsnoterat företag med en kreativ och avslappnad arbetsmiljö som utvecklar och levererar digitala tjänster till flygbolag för en miljöeffektivare luftfart. Vi sitter i moderna kontorslokaler med en extraordinär panoramavy från 23:e våningen i Kista Science Tower. Du erbjuds en trygg arbetsplats med en positiv företagskultur där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans. Vi tror på långsiktiga relationer där våra medarbetare har goda utvecklings- och påverkansmöjligheter.
Låter detta intressant? Tveka då inte att skicka in din ansökan till career@avtech.aero
. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan annonstiden har löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: career@avtech.aero Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avtech Sweden Ab (publ)
