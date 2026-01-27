Ekonomi- & Administrationsansvarig
Mathiassons Plåtservice AB / Redovisningsekonomjobb / Kristianstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Kristianstad
2026-01-27
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mathiassons Plåtservice AB i Kristianstad
Ekonomi- & administrationsansvarig
Vi söker nu en Ekonomi- & administrationsansvarig till vår koncern som idag består av sex aktiebolag - både rörelsebolag och fastighetsbolag.
Det här är en central och bred roll för dig som vill ta ett tydligt ansvar, arbeta självständigt och vara med och utveckla både struktur och arbetssätt i en organisation under tillväxt.
Om rollen
Som Ekonomi- & administrationsansvarig har du det övergripande ansvaret för koncernens löpande ekonomi och administrativa arbete. Du arbetar nära ägare och är ett naturligt nav i verksamheten.
Rollen är bred och passar dig som trivs med variation & eget ansvar.
Arbetsuppgifter (exempel)
Löpande bokföring för koncernens bolag
Kund- och leverantörsreskontra
Fakturering, betalningar och uppföljning
Månads- och årsbokslut (i samarbete med extern redovisningsbyrå vid behov)
Moms- och skattedeklarationer
Administrativ hantering kopplad till hyresgäster, annonsering, avtal och fastigheter
Stöd till ledning i ekonomiska och administrativa frågor
Utveckling och förbättring av rutiner, processer och system
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är van vid ekonomisystem så som Fortnox eller Visma
Är strukturerad, noggrann och har god administrativ förmåga
Är självgående och trygg i att ta ansvar för ditt område
Har ett tydligt driv och en vilja att utvecklas tillsammans med verksamheten
Trivs i en bred roll där arbetsuppgifterna varierar
Erfarenhet från fastighetsbolag eller arbete med flera bolag är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En varierande och ansvarsfull roll i en verksamhet med tillväxtambitioner
Möjlighet att påverka och effektivisera rutiner och arbetsprocesser
En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar
En långsiktig tjänst med konkurrenskraftig lön och förmåner
Arbetsomfattning, 60-100% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@mathiassonsplat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mathiassons Plåtservice AB
(org.nr 556214-8329) Jobbnummer
9706015