Ekonomi / Administratör

Leany AB / Ekonomiassistentjobb / Växjö
2026-02-19


Visa alla ekonomiassistentjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Leany AB i Växjö

Ekonom / Administratör / Kontorsansvarig

Plats: Växjö |
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker fortlöpande

OM LEANY AB
Leany AB är ett växande bolag (DI-gasell 2025) med fokus på moderna, effektiva lösningar och ett arbetssätt som präglas av kvalitet och service. Besök gärna vår hemsida för mer info Leany.se

OM ROLLEN
I denna roll är du navet i företagets ekonomi, administration och kontorsflöde.


Publiceringsdatum
2026-02-19

Arbetsuppgifter
Ekonomi:
• Löpande bokföring
• Leverantörs- och kundreskontra
• Fakturering och betalningar
• Avstämningar och månadsbokslut
• Underlag till revisor och årsbokslut
• Budgetuppföljning och ekonomiska rapporter
• Goda kunskaper i Fortnox är meriterande

Administration:
• Dokumentation, avtal och register
• Stöd till ledning och projekt i administrativa frågor
• Utveckling och kvalitetssäkring av interna rutiner
• Arbetsorderfördelning och koordinering
• Beställning av reservdelar och material

Kontorsansvar:
• Säkerställa ordning och struktur på kontoret
• Kontakt med leverantörer och tjänsteleverantörer
• Beställning av kontorsmaterial
• Enklare IT- och systemadministration

VEM ÄR DU?
• Många års erfarenhet av redovisning och ekonomi
• Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
• Serviceinriktad och trygg i en bred roll
• Bekväm med telefonkontakt

VI ERBJUDER
• En central och viktig roll i ett växande företag
• Möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling
• Flexibilitet och stort eget ansvar
• En trevlig arbetsmiljö med korta beslutsvägar

ANSÖKAN
Skicka en kort beskrivning av dig själv samt ditt CV till: Office@leany.se
Vänligen ange ditt löneanspråk i ansökan.
Sista ansökningsdag Fredagen 6/3.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: Office@leany.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Leany AB (org.nr 559100-2109)
Smedjegatan 31 (visa karta)
352 46  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9753017

Prenumerera på jobb från Leany AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Leany AB: