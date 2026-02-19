Ekonomi / Administratör
2026-02-19
Ekonom / Administratör / Kontorsansvarig
Plats: Växjö |
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker fortlöpande
OM LEANY AB
Leany AB är ett växande bolag (DI-gasell 2025) med fokus på moderna, effektiva lösningar och ett arbetssätt som präglas av kvalitet och service. Besök gärna vår hemsida för mer info Leany.se
OM ROLLEN
I denna roll är du navet i företagets ekonomi, administration och kontorsflöde.
Ekonomi:
• Löpande bokföring
• Leverantörs- och kundreskontra
• Fakturering och betalningar
• Avstämningar och månadsbokslut
• Underlag till revisor och årsbokslut
• Budgetuppföljning och ekonomiska rapporter
• Goda kunskaper i Fortnox är meriterande
Administration:
• Dokumentation, avtal och register
• Stöd till ledning och projekt i administrativa frågor
• Utveckling och kvalitetssäkring av interna rutiner
• Arbetsorderfördelning och koordinering
• Beställning av reservdelar och material
Kontorsansvar:
• Säkerställa ordning och struktur på kontoret
• Kontakt med leverantörer och tjänsteleverantörer
• Beställning av kontorsmaterial
• Enklare IT- och systemadministration
VEM ÄR DU?
• Många års erfarenhet av redovisning och ekonomi
• Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
• Serviceinriktad och trygg i en bred roll
• Bekväm med telefonkontakt
VI ERBJUDER
• En central och viktig roll i ett växande företag
• Möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling
• Flexibilitet och stort eget ansvar
• En trevlig arbetsmiljö med korta beslutsvägar
ANSÖKAN
Skicka en kort beskrivning av dig själv samt ditt CV till: Office@leany.se
Vänligen ange ditt löneanspråk i ansökan.
Sista ansökningsdag Fredagen 6/3.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: Office@leany.se
Detta är ett heltidsjobb.
Smedjegatan 31
För detta jobb krävs körkort.
