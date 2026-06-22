Ekonomansvarig - Mountpac
FSK Group AB / Ekonomichefsjobb / Värnamo Visa alla ekonomichefsjobb i Värnamo
2026-06-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Mountpac AB är ett småländskt tillverknings- och logistikföretag med säte i Hillerstorp, strax utanför Värnamo. Sedan 2022 är bolaget en del av industrikoncernen Beijer Tech, som ägs av Beijer Alma (publ), där majoriteten av rösterna kontrolleras av familjen Wall, kända för sitt långsiktiga ägande och entreprenöriella perspektiv. Med fokus på kundanpassade och tekniskt komplexa produkter erbjuder Mountpac en helhetslösning som omfattar allt från plåtbearbetning och konstruktion till montering, paketering och distribution. Verksamheten präglas av småländsk klurighet och ett nära samarbete mellan produktion och projektledning, där ett 20-tal medarbetare arbetar tillsammans för att leverera kvalitet hela vägen ut till kund.
Mountpac söker en Ekonomiansvarig med driv, affärsförståelse och möjlighet att forma rollen
Är du en strukturerad och självgående ekonom som vill arbeta nära verksamheten och vara med på en tillväxtresa? Vill du ha en roll där arbetet inte bara handlar om ekonomi, utan även om att påverka, bidra och utveckla både funktion och arbetssätt över tid?Mountpac söker nu en ekonomiansvarig som vill ta helhetsansvar för bolagets ekonomifunktion och bli en viktig del av den fortsatta utvecklingen.
Din roll:
Som ekonomiansvarig hos Mountpac finns ett övergripande ansvar för ekonomin i både Mountpac AB och Mountpac Fastighets AB. Rollen innebär ett nära samarbete med VD och en central position i bolaget, med fokus på att säkerställa kvalitet i redovisning, rapportering och ekonomisk uppföljning.
Tjänsten är bred och formbar, både i omfattning och innehåll. Ekonomiarbetet utgör cirka 50% av rollen, vilket öppnar upp för att även bidra inom andra delar av verksamheten, exempelvis administration, projekt, inköp eller affärsstöd, beroende på bakgrund och intresse.
Här kliver man in i en nyckelposition i ett mindre bolag där inflytande, närhet till beslut och förståelse för helheten är en naturlig del av vardagen.
Du kommer att:
Ansvara för den löpande redovisningen, inklusive bokföring, avstämningar och periodiseringar, samt säkerställa att moms, skatter och andra legala krav hanteras korrekt och i tid. Månads-, kvartals- och årsbokslut upprättas tillsammans med ansvar för årsredovisning och kontakt med revisorer.
Rapportering till koncernen är en viktig del av rollen, liksom att skapa struktur och kvalitet i den ekonomiska uppföljningen. Budget- och prognosarbete ingår, tillsammans med utveckling av KPI:er och uppföljningsmodeller som stödjer verksamheten.
Ett analytiskt perspektiv på verksamheten är centralt, där kostnader, marginaler och kassaflöde följs upp och omvandlas till insikter och beslutsunderlag för VD. Rollen innebär även att vid behov stötta i den löpande ekonomihanteringen, exempelvis inom fakturering och betalflöden.
Beroende på profil finns möjlighet att bidra bredare i verksamheten, inom områden som administration, projekt eller affärsstöd.
Du är:
En person som trivs i en självständig roll med stort ansvar och som har förmågan att kombinera struktur med flexibilitet. Noggrannhet och analytisk höjd går hand i hand med ett lösningsorienterat arbetssätt och förmåga att se helheten i affären.
Trygghet i den ekonomiska kompetensen kombineras med en prestigelös inställning och vilja att bidra där behov uppstår. Samarbetsförmåga, kommunikativ tydlighet och förmåga att skapa förtroende är naturliga styrkor.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet är en grund, tillsammans med goda kunskaper inom redovisning, bokslut och skatt. Erfarenhet från mindre eller medelstora bolag ses som meriterande.
Samtidigt väger personliga egenskaper tungt, där inställning, vilja och matchning med bolaget är lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Du får:
En central och ansvarsfull roll i ett växande bolag där det finns stor möjlighet att påverka både ekonomifunktionen och den egna rollen över tid. Arbetet sker nära verksamheten, med korta beslutsvägar och ett högt förtroende.
Miljön präglas av flexibilitet, entreprenörskap och samarbete, där möjligheten finns att bidra brett och växa tillsammans med bolaget.Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Mountpac med FSK.Ansvarig rekryterare är Carl Schrewelius – carl@fskgroup.se
För att ansöka till tjänsten, besök www.fskgroup.se
Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.Growth – Vi skapar utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
335 73 HILLERSTORP Arbetsplats
Mountpac Kontakt
Rekryterare
Carl Schrewelius carl@fskgroup.se 0708643223 Jobbnummer
9972141