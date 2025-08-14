Ekonom tillika enhetschef
2025-08-14
Samfälligheten Gotlands kyrkor söker ekonom tillika enhetschef i en förtroendemannastyrd organisation
Samfälligheten Gotlands Kyrkor är en organisation inom Svenska kyrkan som har till uppgift att vårda och underhålla 93 av Gotlands kulturmiljömärkta kyrkor.
Introduktion
Som ekonom och enhetschef i en liten organisation kombinerar du att arbeta med ekonomi, ledarskap och IT. Du bidrar till att uppnå mål och arbetar med att effektivisera enhetens verksamhet med hjälp av digitala verktyg. Du beskrivs som kommunikativ och bidrar till samverkan och arbetsglädje, dina personliga egenskaper och kvaliteter är något vi värderar högt.
Vi utgår från att du delar Svenska kyrkans värderingar och har ett intresse för kulturarv.
Vad innebär rollen?
Du ansvarar både för ekonomi och verksamhetsledning. Du använder IT-verktyg för att göra arbetet smidigare och transparent. Du samarbetar med ett team på tre medarbetare samt med förtroendevalda och externa parter. Rollen innebär också att balansera ekonomiska krav med våra förtroendevaldas beslut.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Budget, bokslut och uppföljning.
• Ansöka om och rekvirera det statliga bidraget kyrkoantikvarisk ersättning.
• Sammanträdesadministration.
• Leda samt utveckla enheten i samarbete med teamet.
• Utveckling av rutiner och processer.
• Delaktig i att skapa och uppdatera styrdokument för GDPR.
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk examen inom ekonomi och flerårig erfarenhet av redovisning, budgetarbete och bokslut.
• Erfarenhet av att leda, samarbeta och driva utvecklingsarbete.
• God digital kompetens och erfarenhet av ekonomiska IT-system.
• Förmåga att samarbeta med förtroendevalda och olika samarbetspartners.
• Flexibilitet och strategiskt tänkande i en föränderlig miljö.
• Meriterande är kunskap om upphandling och anbudsförfaranden.
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: samfallighetengotlandskyrkor@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samfälligheten Gotlands Kyrkor
(org.nr 252003-8486), https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/sgk
Norra Kyrkogatan 3 (visa karta
)
621 55 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kyrkonämndens ordförande
Carin Jakobsson carin.jakobsson@svenskakyrkan.se 0720 18 88 97 Jobbnummer
9457989