Ekonom till Svensk Cater
OIO Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2026-06-29
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I partnerskap med Svensk Cater söker vi nu en ekonom till kontoret i Linköping. Här får du en central och verksamhetsnära roll med stort eget ansvar, där du kommer att få arbetar brett inom ekonomi.
Är du en person som trivs i en självständig position med stor variation i vardagen och som vill arbeta nära verksamheten i en organisation med högt tempo och många kontaktytor? Då är detta rollen för dig!
Om tjänstenRollen som ekonom är bred och varierad och omfattar hela spannet från löpande ekonomiarbete och bokslut till administration och verksamhetsnära stöd, där du blir en viktig del i att få vardagens ekonomiska flöden att fungera smidigt. En stor del av arbetet handlar om att hantera leverantörsfakturor, matcha inköp mot fakturor och säkerställa att allt registreras och stämmer korrekt i systemen, i en verksamhet som präglas av högt tempo och omfattande dagliga inköpsflöden, vilket ställer krav på både struktur och noggrannhet för att hålla processerna effektiva och stabila.
I rollen arbetar du nära kollegor inom försäljning, inköp och lager och fungerar som en naturlig brygga mellan ekonomi och verksamhet, där du löpande är involverad i dialoger kring exempelvis fakturafrågor, avvikelser och kundupplägg som kräver snabba och välgrundade ekonomiska bedömningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande bokföring och ekonomiadministration
Leverantörs- och kundreskontra samt fakturahantering
Månadsbokslut och rapportering till huvudkontoret
Påminnelsehantering och inkassoärenden
Administration kopplat till löneunderlag, utlägg och frånvaro
Samarbete med verksamheten kring ekonomiska frågor och avvikelser
Om Svensk Cater
Svensk Cater är en av Sveriges största grossister för uteätarmarknaden och har 15 lokala lager spridda från Luleå i norr hela vägen till Malmö i söder. Sortimentet är noggrant utvalt och anpassas efter varje lokal marknads behov, vilket innebär en blandning av internationellt erkända varumärken och produkter från lokala producenter. De levererar råvaror av hög kvalitet till alla typer av kök och strävar samtidigt efter att vara en flexibel partner som inte bara levererar produkter utan också skapar mervärde och erbjuder service av hög standard. Deras mission är tydlig: att göra det enkelt för deras kunder att servera hälsosam, inspirerande och ansvarsfullt producerad mat.
Mer information om Svensk Cater hittar du på deras hemsida här.
Vi söker dig somHar eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Har erfarenhet från en liknande roll, exempelvis som ekonom eller redovisningsekonom ses som meriterande
Arbetat i systemen Navision och Medius ses som meriterande
Som person är du noggrann, självgående och ansvarstagande. Du trivs i en roll där du får strukturera ditt eget arbete och tycker om att ha många olika arbetsuppgifter parallellt. Samtidigt är du kommunikativ och tycker om samarbetet med verksamheten, där du bygger relationer genom att vara hjälpsam, lösningsorienterad och prestigelös.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag på initialt 16 månader där du blir anställd hos oss på OIO.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Linköping
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Torvingegatan 9 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Svensk Cater Kontakt
Linn Lindgren linn.lindgren@oio.se Jobbnummer
9984112