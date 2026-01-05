Ekonom till Omsorgsförvaltningen
2026-01-05
Vill du vara med och utveckla framtidens omsorg för personer med funktionsnedsättning? Välkommen till ett team där trivsel och utveckling står i centrum!
Din roll hos oss
Som ekonom hos oss får du en nyckelroll där du, tillsammans med engagerade enhetschefer och verksamhetschef inom funktionsstöd, arbetar med budget, uppföljning och ekonomiska analyser som verkligen gör skillnad. Du får möjlighet att påverka strategiska beslut och bidra till verksamhetens utveckling i nära samarbete med andra stödfunktioner.
Vi arbetar aktivt med att skapa lösningar för bemanningsekonomi och att bygga strukturer som kopplar ekonomi till scheman och kunders behov. Hos oss får du delta i utrednings- och utvecklingsarbete, vara med och införa ett nytt beslutsstödsystem och stötta chefer i ekonomiska frågor. Du blir även ekonom för spännande projekt och statsbidrag inom verksamhetsområdet - här finns utrymme för både ansvar och nytänk!
Vem söker vi?
Vi söker dig som har examen med ekonomisk inriktning från högskola eller universitet. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av arbete som ekonom med budget, uppföljning och redovisning. Det är meriterande om du har erfarenhet från kommun, landsting, offentlig sektor eller annan politiskt styrd verksamhet.
Du hanterar IT verktyg som en naturlig del i ditt arbete och vi vill att du har mycket goda kunskaper i Excel. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska samt att du har lätt för att kommunicera ekonomiska frågor i såväl tal som skrift. Du kan tala tydligt, utstrålar trovärdighet och självförtroende med förmåga att hålla presentationer och utbildningar anpassat efter målgruppens behov och återkoppling.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Vi vill att du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar. Du har också förmåga att planera och organisera ditt arbete och har lätt för att sätta upp mål, samt följa upp och avsluta aktiviteter. Du som söker till oss har B-körkort för att enkelt ta dig runt till våra verksamheter vid behov.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens ekonomienhet sitter samlat på Östra kommunhuset och är en sammansvetsad grupp ekonomer, ekonomiadministratörer, avgiftshandläggare och inköpssamordnare. Vårt gemensamma mål är att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning och ge bästa möjliga service till både kunder och verksamhet. Och så ska vi ha kul på jobbet!
Verksamhetsområdet funktionsstöd är brett och innefattar bland annat boende, daglig verksamhet, boendestöd, barnverksamhet och ledsagning. Här finns även riksgymnasiets boende, som är statligt finansierat. Hos oss får du arbeta i en miljö där din kompetens värdesätts och där du har goda möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2025-246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, OMS Stab Kontakt
Ekonomichef
Heléna Back 044-13 53 81 Jobbnummer
9668512