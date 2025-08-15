Ekonom till Dynamic Group
2025-08-15
Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Vi söker tillsammans med vår partner Dynamic Group en ekonom med ett helhetsansvar. Har du en bred erfarenhet inom olika arbetsuppgifter kopplat till ekonomi och söker en omväxlande samt utvecklande roll? Vill du vara en del av ett innovativt och kreativt team där ditt arbete bidrar till framgång hos flera spännande varumärken? Hos Dynamic Group erbjuds en dynamisk och internationell arbetsmiljö där du får chansen att växa professionellt och personligt.
Dynamic Group, grundat 2004 av Lars och Ragnhild Jacobsson, är en diversifierad koncern som omspänner flera olika varumärken inom varierande branscher. Deras gemensamma mål är att förändra världen. Som en del av deras team får du chansen att:
Arrangera ett av världens mest prestigefyllda rödamattan-event, The Perfect World Foundation Award, som gästats av bland andra Sir. David Attenborough, Prins Albert II av Monaco och Kristin Davis. 2024 tilldelas hederspriset till världsartisten Ellie Goulding.
Arbeta med TEXEL Energy Storage för att utveckla framtidens energiteknik och bidra globalt till utfasningen av fossila bränslen.
Genom Sveriges största resebyrå för volontärer, Volontärresor AB, stödja globala projekt genom att skicka volontärer världen över.
Engagera dig i verksamheter som Bohus-Malmöns Marina och den ideella organisationen The Perfect World Foundation, som arbetar för djur- och naturvård.
Utöver att få vara en del av olika spännande event kommer du som ekonom ansvara för administrativa och ekonomirelaterade uppgifter. I rollen har man stort ansvar för alla arbetsuppgifter kopplat till ekonomi, av den anledningen söker vi dig som har haft ett helhetsansvar. Du kommer därför spela en viktig roll eftersom du kommer att arbeta med många delar inom Dynamic Group.
Sammanfattningsvis kommer dina arbetsuppgifter innebära:
Bokföring
Hantering av fakturor och betalningar
Sköta inköp
Tillhörande administration och arbetsuppgifter kopplat till ekonomi
Hålla ordning på själva kontoret och tillhörande kontorsuppgifter
Stötta teamet i övriga uppgifter
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
Har minst 3-5 års erfarenhet från roller som ekonom eller liknande. Vi ser gärna att du haft ett helhetsansvar och inom ett mindre bolag för att passa bra in i rollen på Dynamic Group.
Trivs med administrativa arbetsuppgifter.
Talar och skriver flytande svenska och engelska.
För att trivas i rollen är du prestigelös som person och trivs med omväxlande arbetsuppgifter. Som person är du noggrann, strukturerad och engagerad för att säkerställa att ditt arbete håller hög kvalitet. Vidare ser vi att du är självgående och är skicklig på att lägga upp ditt eget arbete och ser till att det blir gjort. Du är en lagspelare som är flexibel och nyfiken. Eftersom Dynamic Group är ett företag med likheter med en start-up miljö förväntar vi oss att du trivs i en dynamisk miljö där varje dag kan se annorlunda ut.
Om rekryteringsprocessen och anställningen
Detta är en rekrytering där du blir anställd hos Dynamic Group med en inledande provanställning. Vänligen bifoga både CV och personligt brev i samband med din ansökan. Genom rekryteringsprocessen kommer löpande urval att tillämpas. Annonsen kan således komma att stängas ner innan tjänsten är tillsatt.
Omfattning: Heltid på kontoret 08:00-17:00
Start: Omgående, enligt överenskommelser
Placering: Göteborg, Kungsgatan 48
Lön: Fast månadslön
Om OIO
