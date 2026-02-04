Ekonom sökes omgående - Stockholm
Sway Sourcing Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en duktig och prestigelös ekonom med starkt systemintresse till ett spännande uppdrag hos ett internationellt SaaS-bolag i kraftig tillväxt.
Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är idag etablerat i andra länder, med fler marknader planerade framåt. Under 2025 gick ett amerikanskt Private Equity-bolag in som delägare, vilket gett bolaget ytterligare muskler att accelerera sin expansion.
Om uppdraget
I rollen kommer du att spela en nyckelroll i att bygga och utveckla processer och rutiner i ekonomiflödet, med särskilt fokus på:
Transaktioner och flöden från CRM fakturering ERP
Struktur, kontroll och skalbarhet i en internationell miljö
Aktiv medverkan i ett planerat systembyte under våren
Uppdraget är initialt på 100 % under perioden mars-maj, med möjlighet att därefter gå ner på deltid juni-augusti. Bolaget planerar att starta en rekrytering till en permanent tjänst innan sommaren, och beroende på hur den processen utvecklas kan uppdraget komma att förlängas.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet inom ekonomi/redovisning
Har ett tydligt systemintresse och gärna arbetat nära ERP-, CRM- eller faktureringssystem
Har varit delaktig i systemimplementationer eller systembyten
Har arbetat i en internationell miljö och gärna haft ansvar för, eller arbetat mot, flera länder
Kan tänka både brett och strategiskt, men också kavla upp ärmarna operativt
Är prestigelös och lösningsorienterad
Tillträde och ansökan:
Start: Februari/Mars
Omfattning: 100 % mars-maj, därefter möjlighet till deltid
Sista ansökningsdagen: omgående
Ort: Stockholm (hybrid kan bli aktuellt)
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7173987-1825033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9724075