Ekonom Sektor ledning

2026-01-27
Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete där du får använda din analytiska förmåga och vara ett stöd i ekonomifrågor? Som sektorsekonom och systemadministratör hos oss får du en viktig roll och möjlighet att påverka både arbetssätt och processer.
Bli en del av vårt engagerade team och bidra till att forma framtidens ekonomistyrning i Vara kommun!
Ditt nya jobb
Att vara ekonom hos oss är ett omväxlande och spännande uppdrag! Som ekonom för Sektor ledning arbetar du konsultativt och stödjande vad gäller ekonomifrågor med bl.a. budget, uppföljningar, prognoser, bokslut och internkontroll vilket innebär täta kontakter med chefer och ett nära samarbete med förvaltningens ledningsgrupp. I tjänsten ingår också att vara föredragande i kommunstyrelsen. Tjänsten kan komma att omfatta andra uppdrag inom ekonomiområdet och även uppdrag åt andra förvaltningar inom kommunen.
I tjänsten ingår att vara systemadministratör för ekonomisystemet Raindance och lednings- och kvalitetssystemet Stratsys.
Du utvecklas yrkesmässigt genom de frågor du möter i arbetet och kommer att ges möjlighet att påverka arbetssätt och verktyg. Du bidrar tillsammans med övriga medarbetare till att uppfylla ekonomiavdelningens mål, genom bland annat omvärldsbevakning och utveckling av gemensamma arbetssätt.
Din kompetens
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har lätt för att kommunicera, både muntligt och skriftligt och kan på ett pedagogiskt sätt förklara ekonomi för den som inte är ekonom. Det är meriterande om du har erfarenhet från systemadministration och kommunal verksamhet.
Som person är du serviceinriktad, har lätt för att samarbeta, är noggrann och van att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har en god strategisk och analytisk förmåga som bidrar till verksamhetens utveckling. Du ser utmaningen i en omväxlande och tidvis tempofylld arbetssituation med höga målsättningar. Vid rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden är slut. Provanställning kan komma att bli aktuellt.
Din framtida arbetsplats
Den centrala ekonomiavdelningen består av 12 medarbetare och är organiserad under kommunstyrelsen men utför tjänster åt alla förvaltningar och kommunens bolag. Vår centraliserade ekonomifunktion erbjuder ett nära samarbete över förvaltningsgränserna som stärker och utvecklar arbetsprocesser för kommunens ekonomistyrning och främjar gemenskap och arbetsglädje. Vi erbjuder dig en positiv och inkluderande arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att nå uppsatta mål. Du välkomnas till en spännande verksamhet med möjlighet till personlig utveckling inom ekonomiområdet.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Sektor ledning, Ekonomiavdelningen Kontakt
Jonas Bredenberg 051231816
