Ekonom Göteborg

Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Är du ekonom och gillar både siffror och människor? Då har vi ett jobb för dig!
Detta är marknadsområde Väst
Marknadsområdet bedriver fastighetsförvaltning och har idag ca.120 anställda inom Ekonomisk- och Teknisk förvaltning, Kundgrupp och Fastighetsservice.
Vi söker nu en kollega som vill förstärka vårt ekonomteam i marknadsområde Väst - ett gäng på drygt 20 kollegor som arbetar som ekonomer, ekonomiassistenter och administratörer. Hos oss på Riksbyggen arbetar ekonomerna brett med redovisning och är rådgivande i ekonomiska frågor gentemot våra kunder, som oftast är bostadsrättsföreningar.
Du samarbetar med våra tekniska förvaltare och övriga leveransenheter för att ni tillsammans skall kunna leverera långsiktigt bra förvaltningstjänster som skapar mervärde åt våra kunder.
Hos oss gör du skillnad
Du kommer att vara ekonom för ett antal av våra kunder som framför allt består av bostadsrättsföreningar men även kommersiella fastighetsägare och kommuner. Du har mycket kontakt med bostadsrättsföreningars ordförande och styrelser. Du arbetar i en rådgivande roll med många kundkontakter och fångar upp nya behov och kan därifrån utveckla det långsiktiga samarbetet med kunden.
I arbetet ingår att fånga upp nya behov och därifrån utveckla det långsiktiga samarbetet med kunden. För våra kunder kommer du att ansvara för:
• Den löpande bokföringen för ett antal bostadsrätts- och samfällighetsföreningar
• Upprättande av och presentation av budget och bokslut på föreningarnas styrelsemöten
• Ekonomisk uppföljning av verksamheten
• Låneupphandling och hjälper till med finansiell planering
• Utvecklar samarbetet med kunderna genom att förstå deras behov och erbjuda smarta lösningar
• Är kundens naturliga kontaktperson i ekonomiska frågor
Du är kontaktperson gentemot styrelser, bostadsrättsmedlemmar, leverantörer, myndigheter med flera gällande ekonomiska frågeställningar.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har ekonomisk utbildning från universitet/högskola eller motsvarande. Du har arbetat 2-3 år med olika delar inom ekonomi och har erfarenhet från bokslutsarbete/redovisning.
Du är intresserad av kundkontakter och har förmåga att agera professionellt i kundmötet. Du har förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog och ha ett gott samarbete med kunder och kollegor. Det är viktigt att du kan lyfta blicken och arbeta fram en långsiktig och hållbar ekonomisk förvaltning tillsammans med kunden.
Det är meriterande om du har jobbat med bostadsrättsföreningar och är bekant med K3-regelverket. B-körkort är ett måste då du ibland behöver ta dig till våra kunder inom marknadsområdet.
• Du är strukturerad och självgående
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• Du har B-körkort
Tjänsten hos oss är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Göteborg men du kommer även arbeta tillsammans med kollegorna i Borås. Du kommer ingå i ett erfaret och hjälpsamt team som gillar att ha kul på jobbet. Vi har flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete en dag i veckan. Rollen innebär kvällsmöten men med balans i vardagen. Du får möjlighet till utveckling i arbetet och friskvårdsbidrag.
