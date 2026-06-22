Ekonom
Göteborgs Universitet (GU) / Redovisningsekonomjobb / Mariestad Visa alla redovisningsekonomjobb i Mariestad
2026-06-22
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar och föremål. Institutionen bedriver verksamhet på två orter; Göteborg och Mariestad. I Göteborg utbildas konservatorer och bebyggelseantikvarier. I Mariestad ges utbildningar med inriktning mot bygghantverk samt trädgårdshantverk och landskapsvård. För mer information se www.conservation.gu.se
Institutionen för kulturvård söker en ekonom med bred kompetens inom ekonomi och administration. Anställningen är placerad i Mariestad. Visst arbete förekommer i Göteborg i samband med exempelvis möten, utbildningar och nätverksträffar. Resor ingår i anställningen och sker inom arbetstid.
Arbetsuppgifter
Arbetet är varierat och anställningen omfattar både löpande ekonomiadministrativt arbete och medverkan i planering, samordning och utveckling av administrativa processer inom verksamheten. Rollen innebär ett självständigt ansvar men arbetet sker i nära samverkan med kollegor, projektledare, studenter, gäster och externa samarbetspartners.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Löpande hantering av inkommande och utgående fakturor
Hantering av betalningar, konteringar och ekonomisk uppföljning kopplat till konferenser och seminarier
Bokning och administration av resor för enskilda personer, grupper, projekt, gäster och studenter
Daglig administration såsom posthantering, försändelser, mottagande och bokförsäljning
Arbete med checklistor och uppföljning i samband med månads-, tertial- och årsbokslut
Arkivhantering och dokumentadministration
Ansvar för anläggningsregister
Ansvar för rollen som inköpskoordinator, inköp, samordning av inköp och direktupphandlingar samt tillhörande dokumentation och arkivering
Projektbudgetarbete samt hantering av ekonomiska avtal med samverkanspartners inom Hantverkslaboratoriet samt institutionsövergripande projekt
Administration kopplad till lokalfrågor och avtal i Mariestad
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Examen på lägst kandidatnivå inom ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
God administrativ förmåga samt ett strukturerat och noggrant arbetssätt
God förmåga att arbeta självständigt och att prioritera mellan olika arbetsuppgifter
God samarbetsförmåga och serviceinriktat förhållningssätt
Goda kunskaper i administrativa och ekonomiska system
Det är meriterande med:
Erfarenhet av ekonomi- och administrationsarbete inom offentlig verksamhet, särskilt universitet/högskola
Erfarenhet av arbete med inköp och direktupphandlingar
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning och budgetarbete
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbetsgivaren kommer särskilt att värdera förmåga att arbeta strukturerat och självständigt, god samarbetsförmåga samt förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter med bibehållen kvalitet.
Anställning
Anställningen är tillsvidare, på heltid, med placering tills vidare vid institutionen för kulturvård, Mariestad.
Tillträde 1 januari 2027, eller enligt överenskomelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta administrativ chef Lars Runnquist, 031-786 9360. Notera att frågor om anställningen kan besvaras efter den 17/8 p.g.a. semesterperioden.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Frågor om anställningen kan besvaras från den 17/8 p.g.a. semesterperioden.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-08-30
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
542 37 MARIESTAD Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9973217