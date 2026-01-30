Ekonom
Ekonom med driv? Välkommen till Vallmo
Från lokal lösning till rikstäckande leverantör - Vallmo har vuxit genom att skapa trygga, tillgängliga och effektiva tjänster för fastighetsägare och verksamheter, dygnet runt. Vår resa bygger på kvalitet, ansvar och långsiktighet. Nu söker vi en Ekonom som vill bidra till ordning och struktur i vår fortsatta expansion.
Din roll
Som Ekonom hos oss får du en nyckelroll i att driva och utveckla företagets ekonomifunktion. Du arbetar nära ledningen och är en viktig del i att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.
Dina ansvarsområden:
Löpande bokföring och avstämningar
Ansvar för månads- och årsbokslut
Budgetarbete och ekonomisk uppföljning
Rapportering till ledning och stöd i beslutsunderlag
Utveckla och effektivisera ekonomiprocesser
Löneadministration
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ekonomiarbete, gärna från mindre eller medelstora företag
Är strukturerad, noggrann och analytisk
Har goda kunskaper i bokföring och ekonomisystem
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Är kommunikativ och lösningsorienterad
Vi erbjuder
En spännande tillväxtresa i ett företag med ambitiösa mål
Entreprenöriell kultur där engagemang och idéer uppmuntras
Placering: Visby (med viss möjlighet till distansarbete).
Drift: Dygnet runt, året om.
Vill du vara med på resan?
Hos Vallmo bygger vi framtidens tjänster med fokus på människor, teknik och kvalitet. Är du redo att ta ansvar för ekonomin och skapa struktur för vår fortsatta tillväxt?
Ansök idag och bli en del av Vallmo!
