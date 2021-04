Ekonom - Talent Me Bemanning AB - Redovisningsekonomjobb i Malmö

Talent Me Bemanning AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö2021-04-09Redovisningsekonom till framtida behovHar du en ekonomisk utbildning, minst ett års erfarenhet som Redovisningsekonom och är på jakt efter nytt uppdrag? Vi söker efter fler tillgängliga ekonomer då vi ser ett kommande behov hos verksamheter och främst inför sommaren. Så om du är noggrann, ansvarsfull och har siffersinne, samt är redo att ta dig an uppdrag ute hos våra kunder - då är det precis dig vi söker!Om tjänstenPå Talent ME är vi i full gång med att leta efter duktiga Redovisningsekonomer då vi ser en ökad efterfrågan på konsultuppdrag. Om det låter intressant att ta dig an spännande uppdrag som konsult hos oss så är du varmt välkommen med din ansökan! Mer information om startdatum och placering får du vid en potentiell första kontakt och matchning med ledigt uppdrag.Dina arbetsuppgifterRollen som Redovisningsekonom är bred och arbetsuppgifterna varierar beroende på din erfarenhet samt vilket uppdrag du tar dig an. I huvudsak ser du till att alla de inbetalningar och utbetalningar som verksamheten gör redovisas på ett korrekt sätt. Det är även din uppgift att se till att skatter, arbetsgivaravgifter och moms betalas i tid och redovisas korrekt. Några vanligt förekommande arbetsuppgifter:Arbete i ekonomisystem (exempelvis Navision, Visma etc.).Arbete med redovisning & bokföring (exempelvis kundreskontra, leverantörsreskontra, huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar).Budgetarbete.Ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser kring resultat och bokslut.Delta i budgetuppföljning.Arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller.Arbete med årsbokslutDina egenskaperVi tror du är en skicklig redovisningsekonom som både är intresserad av siffror och har det där granskande, analytiska ögat som upptäcker minsta felaktighet. Du är noggrann och detaljorienterad, samtidigt som du har överblick och en helhetssyn. Du har en positiv attityd och utåtriktad personlighet som gör dig till en härlig kollega. När du får stort eget ansvar, i uppgifter som utmanar och berikar dig med nya erfarenheter och kunskaper - ja, då trivs du som allra bäst!Vi söker dig som harEkonomiutbildning på gymnasie- eller högskolenivåMinst ett (1) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonomGoda kunskaper i MS Office eller likvärdigtKunskaper i vanligt förekommande bokföringssystem (exempelvis Navision, Visma etc.)Lätt för att kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skriftOm Talent METjänsterna kan komma att tillsättas omgående, då vi löpande får in nya uppdrag och rekryteringsarbetet sker därför löpande. Våra kundföretag är av olika storlek och verkar i många olika branscher. Arbetets omfattning är vanligtvis på heltid eller deltid.Som konsult får du en anställning i Talent ME. För rätt person kan konsultuppdragen många gånger leda till erbjudande om anställning direkt hos våra kundföretag.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Mari Möllerberg via mari@talentme.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidViss tid Viss tid2021-04-09Enligt överenskommelseEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-10Talent ME bemanning AB5680477