E-commerce Manager - Didriksons

Är du redo att leda och utveckla e-handeln för ett av Skandinaviens ledande varumärke för jackor och funktionella ytterkläder?
Nu söker Didriksons en ny E-commerce Manager som vill fortsätta att utveckla den digitala affären i en spännande tillväxtfas, med fullt fokus på affärsutveckling, tillväxt och lönsamhet.
Hos oss får du möjlighet att kombinera passionen för kundupplevelse, teknik och varumärkesuppfattning - I rollen får du möjlighet att, tillsammans med ditt dedikerade team på fyra personer, vara med och forma och genomföra strategier som tar vår e-handel till nästa nivå. Tillsammans med ditt team utgår du från Didriksons huvudkontor i Borås och du rapporterar till vår Chief Commercial Officer, Petra Sabo.
OM TJÄNSTEN
Som E-Com Manager ansvarar du för att utveckla vår digitala försäljning och kundupplevelse på didriksons.com. Du får en central roll i att:
Sätta strategier för tillväxt, lönsamhet och internationell expansion inom e-handel.
Utveckla och optimera vår e-handel vad gäller design, funktionalitet och användarvänlighet tillsammans med våra utvecklare.
Säkerställa relevant trafik genom e-postmarknadsföring och performance marketing.
Analysera data, följa upp konverteringar och driva förbättringar med fokus på kundresan.
Leda och utveckla ditt team (CRM, online merchandiser, digital media m.fl.).
Samverka med marknad, IT, logistik och övriga delar av organisationen.
Du arbetar både strategiskt och operativt - och vill vara med och forma framtidens globala tillväxtresa online.
OM DIG
Vi tror att du har:
Minst 5 års erfarenhet av e-handel, digital marknadsföring eller detaljhandel.
Djup kunskap och förståelse inom SEO, performance marketing, konverteringsoptimering och A/B-testning.
Erfarenhet av projektledning och att leda team.
Relevant utbildning inom marknadsföring, E-Com eller motsvarande kunskap.
Kommunikativ förmåga, samt flytande svenska och engelska, i tal och skrift.
En självklar fallenhet för att hålla större presentationer.
Möjlighet till ett närvarande ledarskap - vi ser gärna att du bor i Borås med omnejd.
Som person är du prestigelös, kreativ, trygg och inkluderande. Du gillar att leda genom att vara nära verksamheten och ditt team - du lyssnar, engagerar och visar vägen framåt. Samtidigt är du analytisk, strukturerad och affärsdriven.
VARFÖR DIDRIKSONS?
En kreativ, innovativ och passionsdriven arbetskultur, där alla är delaktiga och vill lära sig nytt - varje dag!
Goda utvecklingsmöjligheter och utbildningsbidrag.
En aktiv livsstil, gemensamma fikastunder och träning uppmuntras på arbetstid - vi vill komma till kontoret minst 4 dagar/vecka!
Ett globalt varumärke med försäljning i över 25 marknader.
Ett bolag i ständig tillväxt med god lönsamhet.
Starkt fokus på kvalitet, hållbarhet och klimatsmarta beslut.
Affärsdrivet, inkluderande, öppet och sunt ledarskap - Great Place to Work®
Hos oss får du möjlighet att vara innovativ, testa nytt och driva förändring i en kultur som präglas av nyfikenhet, humor och laganda!
ANSÖKAN
Känner du igen dig i beskrivningen, då ser vi fram emot din ansökan och vi uppskattar även att du tar dig tid att svara på frågorna i ansökningsformuläret. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och intervjuer genomförs under vecka 38-39.
I denna rekrytering samarbetar vi med SalesOnlys rekryteringskonsult Kajsa Sandén Har du relevant bakgrund och erfarenhet för uppdraget och vill veta mer, är du varmt välkommen att kontakta Kajsa via sms, mejl eller LinkedIn. Varmt välkommen med din ansökan!
OM DIDRIKSONS
Didriksons har en enkel filosofi, vi utmanar inte elementen, vi anpassar oss till dem. Precis som Julius och Hanna Didrikson gjorde 1913 då de började tillverka arbetskläder åt alla fiskare i Grundsund.
I alla år har vi stått fast vid vår grundidé, att tillverka funktionella plagg som håller dig torr oavsett väderlek. Och det är kanske därför som vi idag, mer än hundra år senare, fortfarande är ett av Skandinaviens ledande varumärken för jackor.
Didriksons är idag ett internationellt varumärke med närvaro på 25 marknader, fler än 1200 återförsäljare och egen e-handel på 20 marknader. Med fokus på tillväxt och lönsamhet omsätter vi ca 900 MSEK.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del i ett företag med en lång historia. Du har stor potential att utvecklas och göra skillnad både på en lokal och global nivå. Idag är vi ett dedikerat team som bryr oss om varandra och varje dag jobbar mot att människor ska kunna känna sig fria att ta sig ut och göra vad de älskar oavsett väder.
