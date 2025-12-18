Duktiga Montörer Till Framgångsrikt Företag!!

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Örebro
2025-12-18


Beskrivning Vår kund har vuxit kraftigt senaste åren och nu söker Q ett antal kunniga, fokuserade och självgående medarbetare medarbetare till det engagerade teamet på Örebrofabriken. Då kan det vara dig vi söker som en av våra nya slang/hydraulikmontörer! Uppdraget startar med en periods uthyrning hos kundföretaget, för att sedan övergå till anställning direkt hos kunden.
Eftersom kunden arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Arbetsuppgifter Hydraulslang samt hydraulikkomponents montage. Mekanisk montage.
Som slangmontör arbetar du med montering och så kallad kittning av hydraulslang samt tillhörande produkter.
Din huvudsakliga uppgift blir att montera slangar i kit, där du monterar slang och tillbehör enligt ritning eller andra instruktioner.

Kvalifikationer
Gärna erfarenhet av liknande arbete. Kunskap i ritningsläsning önskvärt.

Kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift

Händig/ gilla praktiskt arbete

Focuserad

Självgående

Du ska tycka om att arbeta med kroppen då jobbet är rörligt och mycket fysiskt

Du skall orka med tunga lyft

Branscherfarenhet är ett plus, men inget krav.

Vi förutsätter att du är lösnings- och serviceorienterad

Att du kan ta egna initiativ för att underlätta produktionsflödet.

Du bör även vara flexibel, ha en god samarbetsförmåga

Du skall ha giltligt truckkort

Vår kund är ett familjeföretag under stark expansion som har kund och kvalitet som hörnstenar.
Vår kund arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande.
Villkor Tjänsten är en anställning hos Q där du kommer arbeta på ett mycket trevligt kundföretag.
Efter en period hos Q B & R har du möjlighet att bli anställd hos kunden.
Har du frågor så ring gärna Henrik Nitz 070-160 20 91
Vi kan komma att anställa före sista ansökningsdatum!!
SÖK NU! VI BEHÖVER DIG NU!
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Henrik Nitz
henrik.nitz@qbemanning.se
0701602091

Jobbnummer
9653970

