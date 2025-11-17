Drivmedelsexpert
Element Materials Technology AB / Kemiingenjörsjobb / Linköping Visa alla kemiingenjörsjobb i Linköping
2025-11-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Element Materials Technology AB i Linköping
, Nyköping
, Arboga
, Karlskoga
, Stockholm
eller i hela Sverige
Element söker nu en Drivmedelsexpert
Vill du vara med och forma framtidens driv- och smörjmedel för både civila och militära tillämpningar?
Hos Element får du chansen att arbeta i teknikens framkant och kombinera teknisk expertis med problemlösning i en roll där du verkligen gör skillnad. Vi söker nu en drivmedelsexpert som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom materialprovning med huvudfokus på drivmedel - ett område där vi är ledande både nationellt och internationellt.
Det här är en roll för dig som vill kombinera tekniskt djup med pedagogisk bredd - där du både får fördjupa din egen kunskap och bidra till andras utveckling.
Varför välja Element?
Hos Element blir du en del av ett starkt team och får tillgång till ett brett nätverk av experter inom flera teknikområden.
Som drivmedelsexpert hos Element får du en central roll i arbetet med att utveckla, utvärdera och kvalitetssäkra driv- och smörjmedel. Du arbetar nära både kunder och kollegor och bidrar till att stärka vår tekniska kompetens inom området. I rollen kommer du bland annat att fungera som teknisk rådgivare till våra kunder och leda/delta i projekt genom hela livscykeln - från produktutveckling till användning och återvinning. Du kommer formulera och kvalitetssäkra krav på processer och metoder, både internt och externt. Genomföra tekniska utredningar och analyser inom driv- och smörjmedelsområdet. Planera, leda och delta i utbildningar och workshops för att stärka kompetensen hos kunder och kollegor, både på plats hos oss och ute hos kunder på olika platser inom Sverige.
Vi erbjuder:
Ett brett expertstöd - arbeta med några av branschens mest kunniga inom materialteknik, arbetsmiljö och polymera material
Utvecklingsmöjligheter - vi uppmuntrar tvärvetenskapligt samarbete och kontinuerlig kompetensutveckling
Flexibilitet - möjlighet till hemarbete upp till två dagar i veckan
Variation - ingen dag är den andra lik, och du följer projekt från idé till verklighet
Internationell miljö - en global organisation med lokal närvaro
Säkerhetskrav och övrigt
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att du behöver:
Vara svensk medborgare
Ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Tjänsten utgår från vårt kontor i Linköping och innebär resor främst inom Sverige.
Vi söker dig som har en stark teknisk grund, stort intresse för att lära andra och vill arbeta både praktiskt och strategiskt inom drivmedelsteknik.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Högskoleutbildning inom kemi eller motsvarande tekniskt område
Förmåga att ta initiativ, analysera och kommunicera tydligt
Erfarenhet av drivmedel, gärna även förnybara produkter
Tidigare vana av laborativt arbete (meriterande)
Erfarenhet av militära standarder och dokumentation (starkt meriterande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Element Materials Technology AB
(org.nr 556097-0187)
ASJ-vägen 7 (visa karta
)
581 13 LINKÖPING Kontakt
Manager FLT
Matilda Arro +46 73 446 4735 Jobbnummer
9607556