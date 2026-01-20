Driven socialpedagog sökes till HVB för ungdomar!
Om Viljan Active HVB Vasavägen
Active HVB Vasavägen är ett HVB, beläget i Linköping, som tar emot ungdomar i åldern 16-20 år, för individuell behandling i vårt lägenhetskoncept. Vi arbetar aktivt och målinriktat för att skapa en trygg, tillitsfull samt lärande- och meningsfull tillvaro för våra ungdomar.
Om rollen som Socialpedagog
Hos oss arbetar du tillsammans i ett team med olika professioner som gemensamt leder ungdomarnas behandlingsprocesser framåt. Vi arbetar med engagemang i allt kring våra ungdomar. Arbetet innebär att möta människor i kris och/eller med en svår livssituation, det är av stor vikt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt och tryggt sätt. Tillsammans med ungdomen skapar du en fungerande och trygg vardag, där ni tillsammans tränar utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Du är inspirerande och relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Examinerad socionom, beteendevetare eller samhälls- och kulturanalytiker alternativt examinerad socialpedagog om minimum 400 YH-poäng.
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna vid HVB.
B-körkort. Meriterande:
Erfarenhet av handläggning vid myndighet.
Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1.
Vidareutbildning i MI, ÅP, TMO och liknande.
Anställningsvillkor
Roll: Socialpedagog
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: Oregelbunden
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 9/2 2026 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag! Så ansöker du
