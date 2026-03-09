Driven serveringspersonal sökes inför sommaren!
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Serveringspersonal sökes till sommarsäsongen till vår restaurang HOLY COW burgers n stuff.
Vi söker nu serviceinriktad och engagerad serveringspersonal inför sommarsäsongen.

Publiceringsdatum2026-03-09

Om tjänsten
Som serveringspersonal hos oss ansvarar du för att ge våra gäster en trevlig och professionell upplevelse. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att ta beställningar, servera mat och dryck samt bidra till en välkomnande atmosfär i restaurangen. Du arbetar nära övriga kollegor i teamet och hjälper till där det behövs.
Hos oss är det ett högt tempo, särskilt under sommarsäsongen, och vi söker därför dig som trivs med att arbeta hårt, hantera stress och samtidigt ge gästerna bra service.
Period
Anställningen gäller från vecka 24 till slutet av augusti.
Arbetstid
35-40 timmar per vecka.
Arbetet är förlagt till både vardagar och helger.
En stor del av arbetspassen är på helger, så det är viktigt att du är tillgänglig då.
Våra öppettider
Måndag-fredag: från kl. 17:00.
Lördag-söndag: från kl. 12:00.
Restaurangen är öppen alla dagar i veckan.Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av servering.
Serviceinriktad, positiv och ansvarstagande.
Du trivs i ett högt tempo och klarar av att arbeta under stress.
God samarbetsförmåga och gillar att arbeta i team.
Vi erbjuder
Ett härligt team och en trevlig arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
Möjlighet till extra arbete även efter sommarsäsongen Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Urval sker löpande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: miiaknuutila@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Only Cow AB
(org.nr 556935-4623)
Södra Vägen 77 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Jobbnummer
9784781