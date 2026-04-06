Driven säljare till gård och butik
2026-04-06
Brädgårdsarbetare / Säljare till XL-BYGG Palms i Tyresö
Vill du arbeta med byggmaterial, kundservice och försäljning i ett härligt team? Nu söker vi en driven och serviceinriktad brädgårdsarbetare/säljare till XL-BYGG Palms i Tyresö.
Hos oss får du en varierad vardag där du hjälper både privatkunder och yrkeskunder med rätt material, lastning och rådgivning. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar till att våra kunder får bästa möjliga service.Publiceringsdatum2026-04-06Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunder i brädgården och butiken
Plocka och lasta byggmaterial
Ge råd kring trä, byggmaterial och tillbehör
Arbeta med försäljning och orderhantering
Ta emot leveranser och hålla ordning på lager och gård
Truckkörning och materialhantering
Bidra till att butiken och brädgården är välfylld och inbjudande
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt
Har erfarenhet från bygg, handel eller lagerarbete
Har förmåga att ta ansvar och driva arbetet framåt på gården
Har god kunskap om byggmaterial och trävaror
Är självgående, noggrann och gillar att ta ansvar
Har truckkort och god truckvana
Har B-körkort
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt
Möjlighet att växa i rollen och ta ett större ansvar över tid
Trevliga kollegor och familjär arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och byggmaterial
Heltidstjänst med placering i TyresöSå ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan och CV.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.palms.se/
Strömfallsvägen 63 (visa karta
)
135 49 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Xl-Bygg Palms Tyresö Jobbnummer
9838356