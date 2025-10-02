Driven resekonsult
2025-10-02
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Visa alla jobb hos Axess Resebyrå i Boden AB i Boden
Boden växer och vi med Boden! Därför behöver vi förstärka arbetslaget med nästa pusselbit.
Axess Resebyrå är den mindre byrån med de stora möjligheterna där fokus alltid ligger på personlig service med högt engagemang. Vi jobbar med flertalet uppdragsgivare, allt från privatpersoner till statliga myndidheter. Vi är stolta över vår breda kunskap och teknik i framkant.
Vi söker dig som brinner för att ge kunder och samarbetsparter bästa tänkbara service i reseplanering samt bokning.
Du gillar att ha många bollar i luften och bitvis högt tempo.
I din roll hos oss på Axess kommer du främst att arbeta med bokning av affärsresor både in- och utrikes.
För att lyckas i din roll är du rak och tydlig i din kommunikation i alla lägen och vi tror att du trivs bra i ett varierat tempo och ibland har många bollar i luften.
För oss är det viktigt att du är en lagspelare med erfarenhet som vill vara med på vår tillväxtresa. Du bör ha erfarenhet av arbete i Amadeus och Linkonline.
Vi ser fram emot att höra av dig för vidare dialog! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: simon@axessresebyra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axess Resebyrå i Boden AB
(org.nr 556754-1080)
Stationsgatan 6 (visa karta
)
961 61 BODEN Kontakt
Resebyråchef
Simon Lindgren simon@axessresebyra.se 0921-56540 Jobbnummer
9537449