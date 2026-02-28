Driven order-administratör till Billbäcks Trädodling
Order- och transportadministratör sökes till Billbäcks Trädodling
Billbäcks Plantskola är en verksamhet med hjärta för det gröna och goda. Vi odlar parkträd för stad och land - och levererar till kunder runt om i Sverige och Norden. Med kärlek till jorden och tre generationers trädgårdsföretagande är vi stolta över att bidra till grönare, mer hållbara utemiljöer. Många av våra egna produkter är dessutom Svenskt Sigill klimatcertifierade.
Vi utvecklar vårt kontor och söker en driven och självgående administratör till vår kärnverksamhet: trädodling. Du kommer arbeta med våra parti- och företagskunder så som kommun, kyrka och trädgårdsanläggare där du kommer vara ansvarig för en kundgrupp. Det är årstiderna som styr våra leveranser mot kund vilket innebär att vi har säsongstoppar under vår och höst. Vi främjar ett öppet arbetsklimat där våra medarbetare med stort deltagande äger sina arbetsuppgifter och står nära till beslut. Du ingår i ett litet team där du tillsammans med dina kollegor är spindeln i nätet av vår organisation. Billbäcks är en mindre organisation och du rapporterar direkt till VD och ägare.
Som administratör hos oss har du varierade arbetsuppgifter där lösningsorientering är något du personifierar. Med naturligt anlag för logiskt tänkande och paraplyseende hanterar du den dagliga verksamhetens pussel samt prioriteringar intuitivt. Kunderna möter du i den dagliga driften, över telefon och framförallt via mail. Detta är en roll som det finns gott om utrymme att växa i, ta för sig av och utveckla, vi ser gärna att du är en person som tilltalas av just detta!
Arbetet innebär bland annat
Daglig kundservice via telefon och e-post.
Order- och offerthandläggning.
Inköp
Fakturering och ekonomiska rapporter.
Koordinera order och leveranser
Planera, boka och organisera transporter via både egna och externa transportörer.
Ansvar för telefonväxel.
Arbetet är säsongsbetonat och följer årstidernas cykel, vilket innebär högsäsonger under både vår och höst. Du trivs med ett snabbt tempo och är flexibel nog att hantera intensiva perioder när arbetsbelastningen är som störst. Du har också ett starkt driv att kontinuerligt förbättra arbetsprocesser och en vilja att alltid lära dig och utvecklas inom ditt område.Publiceringsdatum2026-02-28Kvalifikationer
Gymnasial/eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Krav på erfarenhet från liknande administrativt arbete, gärna med fokus på företagskunder.
God datorvana, och hanterar Office-paketet väl.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Har du någon spetskompetens utöver din administrativa ådra? Har du bakgrund inom trädgård, försäljning eller ekonomiska färdigheter ser vi det som ett extra plus då detta kan vara särskilt användbart i den här rollen.
Meriterande med vana av att arbeta i affärssystem
Trädgårdsbakgrund, trädgårdsingenjör eller liknande är meriterande för rollen
Ekonomisk inriktning/bakgrund är meriterandeOm tjänsten
Sista dag att ansöka är 28 mars. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Omfattning: Heltid, dagtid.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete i en liten, familjär organisation där varje dag är unik. Du kommer att vara en viktig del av ett engagerat team och får möjlighet att växa och utvecklas i rollen, ta eget ansvar och vara med och forma framtiden för Billbäcks. Vi erbjuder en grundlig introduktion och utbildning, och du kommer snabbt att bli en nyckelperson i vår verksamhet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: emelie@billbacks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billbäcks Plantskola AB
(org.nr 556102-9710)
Bonäsvägen 16-18 (visa karta
)
605 60 SVÄRTINGE Arbetsplats
Billbäcks Plantskola Kontakt
Personalansvarig
Emelie Billbäck emelie@billbacks.se 011-3668070 Jobbnummer
9769328