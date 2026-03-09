Driven Materialstyrare till spännande uppdrag i Linköping!
Är du en målinriktad problemlösare som drivs av att få logistiken att flyta? För vår kunds räkning i Linköping söker vi nu en driven Materialstyrare. Här får du en nyckelroll i att jaga material och säkra produktionen i en spännande miljö!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som Materialstyrare blir du en central del av vårt team som ansvarar för att säkerställa ett effektivt och optimerat materialflöde. Du kommer att arbeta med att planera, styra och följa upp material från beställning till leverans, samt bidra till att minimera lagerkostnader och maximera leveranssäkerheten.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera och optimera företagets materialflöden, från inköp till lager och produktion, för att säkerställa hög leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.
Planera och optimera materialflöden för att möta produktionsbehov.
Säkerställa tillgänglighet av material genom proaktiv övervakning och styrning.
Följa upp leveranser och hantera eventuella avvikelser med leverantörer.
Upprätthålla goda relationer med interna och externa intressenter.
Arbeta proaktivt med att identifiera och implementera förbättringsområden inom materialhanteringen.
Analysera lagernivåer och prognoser för att optimera kapitalbindning.
Använda affärssystem för effektiv materialplanering och uppföljning.
Vi söker dig som
Grundläggande kunskap inom logistik och materialplanering.
Erfarenhet av en liknande roll som tex Materialkoordinator eller Materialstyrare.
God systemvana och förmåga att arbeta i affärssystem.
Strukturerad och noggrann arbetsmetodik.
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta med specifika ERP-system (t.ex. SAP, Monitor).
Förmåga att ta egna initiativ och driva processförbättringar.
God kommunikations- och samarbetsförmåga.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PC65PH".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
Gamla Tanneforsvägen 92
582 52 LINKÖPING
