Driven Lönechef till uppdrag i Karlstad

Vår kund i Karlstad söker nu en driven Lönechef för uppdrag med start omgående. Uppdraget är tänkt att pågå en bit in på hösten.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
I uppdraget ansvarar du för 8 lönespecialister. Tillsammans med teamet säkerställer du att löner betalas ut vid korrekt tid, till rätt person och med rätt belopp. Man är i uppstart med ett utvecklingsarbete av löneprocessen där man ser på möjligheten till förbättringar och automatiseringar. Detta kräver att du är öppen för förändring och du även är van att leda i förändring - både med mod och ett prestigelöst sätt. Som lönechef bidrar du med expertkunskap, driver arbetet i relevanta delar, agerar bollplank och skapar förutsättningar för att driva löneprocessen framåt.
Lämplig bakgrund
För att vara lyckosam i denna roll ser vi att du arbetat med löner flera år tidigare och är självständig i hela löneprocessen. Du har också tidigare varit teamledare eller chef och är van att engagera och entusiasmera ditt team. Du har vana av att arbeta med att utveckla och effektivisera löneprocesser och sätta upp rutiner. och även erfarenhet av att arbeta i flertalet lönesystem.Dina personliga egenskaper
Du är trygg, stabil och noggrann som person och skapar struktur för dig själv och andra. I rollen har du många kontaktytor, vilket ställer stora krav på en hög kommunikativ kompetens och förmåga att bygga starka relationer.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson på rebecca.persson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-02.
Varmt välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
