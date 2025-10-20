Driven kock till Stigen av Knut Västerås

Knut Restaurang & Bar AB / Kockjobb / Västerås
2025-10-20


Vi söker en självgående kock till vårt team!
Är du en passionerad kock med erfarenhet av både à la carte, lunchmenyer och klassisk husmanskost? Då kan du vara den vi letar efter!
Vi erbjuder en tjänst på deltid (ca 70%) med sex månaders provanställning, där du får möjlighet att utvecklas och bidra med din kunskap i ett härligt arbetslag.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av à la carte & julbord
• Behärskar husmanskost
• Är självgående men också trivs att samarbeta i team
• Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger

Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och får vara med och skapa goda matupplevelser för våra gäster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: ansokan@restaurangknut.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Västerås".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Knut Restaurang & Bar AB (org.nr 556923-0005), https://stigenavknut.se/
Stora torget 1 (visa karta)
722 15  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Stigen av Knut Västerås

Jobbnummer
9564461

