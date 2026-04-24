Driven Fastighetsskötare/Flyttkarl Delttid
Vi söker nu en ny kollega för att stärka upp vårat team på Fastighet & Transport.
Ordning och Reda är ute på en spännande resa med i dagsläget 5 stationsorter och ca 20 anställda.
Du kommer i första hand arbeta med Fastighetsskötsel, Flytthjälp, manuell snöskottning/grusning och Trädgårdsarbete hos våra kunder där kundkontakt regelbundet förekommer.
För att klara av rollen krävs en god fysik, behärska svenska i tal och skrift och vi ser med fördel att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med framförallt trädgårdsarbete som häckklippning, gräsklippning, köra röjsåg mm samt som person kan ta ett stort eget ansvar. Har du BE körkort eller röjsåg/motorsågskort är det ett stort plus.
Känner du att det är just dig som vi söker tveka inte att skicka in din ansökan.
Placeringsort Vännäs/Umeå och tillträde omgående. Vi erbjuder i startskedet en deltidstjänst på ca 50% med möjligheter att utöka till heltid under 2026.
Urval sker löpande så passa på att skicka in din ansökan redan idag till viktoria@ordningochreda.com
märk med "Fastighetsskötare"
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: viktoria@ordningochreda.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ordning och Reda Vby AB
(org.nr 559270-5023) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ordning och Reda Kontakt
Viktoria Svanbro Viktoria@ordningochreda.com 076-029 37 43 Jobbnummer
