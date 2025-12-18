Driven Embedded Software Engineer Sökes Till Alten Stockholm!
Kickstarta 2026 som Embedded Software Engineer - gör skillnad med din teknik!
Inför det nya året söker vi dig som vill bidra till avancerade och kritiska projekt inom industrin, där robusta och tillförlitliga inbyggda system står i centrum. Starta året med spännande utmaningar och ett team som värdesätter innovation och kvalitet.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
Minst 5 års erfarenhet av embedded software-utveckling med fokus på C/C++
Erfarenhet av test och testautomatisering inom embedded-miljö
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift (svenska är ett krav)
DET ÄR ETT PLUS OM DU HAR:
Erfarenhet från försvarssektorn
Kunskap om CI/CD, versionshantering (Git, CVS m.fl.) och DevOps-principer
Eftersom uppdraget är säkerhetsklassat krävs - svenskt medborgarskap samt möjlighet att bli godkänd i en säkerhetsprövning enligt svensk lagstiftning.
I rollen arbetar du med utveckling och underhåll av inbyggda system i avancerade miljöer. Du ansvarar för hela kedjan: från kravanalys och design till implementation, test och verifiering, alltid i nära samarbete med andra tekniska discipliner. Här får du möjlighet att påverka lösningarna och leverera mjukvara som används i kritiska system.
OBSERVERA ATT REKRYTERINGSPROCESSEN KAN TA NÅGOT LÄNGRE TID UNDER JULLEDIGHETERNA. URVAL OCH INTERVJUER SKER LÖPANDE MED START EFTER NYÅR.
VAD ERBJUDER VI?
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi tror på att växa tillsammans genom att erbjuda möjligheter, utveckling och gemenskap. ALTEN verkar inom flera olika branscher, har en stor variation av uppdrag, coachande chefer och utbildning via ALTEN Academy vilket gör att det alltid kommer vara möjligt att utvecklas hos oss. Dina önskemål styr din väg framåt.
Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk såsom Women@ALTEN och ALTEN Sports ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för. På ALTEN tycker vi det är viktigt med balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar per år. Hos oss är du ansluten till kollektivavtal och erbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
