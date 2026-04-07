Driven CE-chaufför sökes
2026-04-07
Vi på Boxer Bud AB utökar nu vår fjärrtrafik och söker nu dig som är en driven, ansvarstagande chaufför med känsla för problemlösning och som har gott kundbemötande och servicekänsla.
Uppdraget innebär inrikestransporter där man ligger ute på veckan och kommer hem antingen Torsdag eller Fredag.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Hos oss får du en trygg arbetsplats där vi är måna om dig som anställd.
Vi innehar givetvis kollektivavtal
KRAV
• CE-körkort
• YKB
• ADR-Grund
• Svenska, tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: ansokan@boxerbud.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxer Bud AB
(org.nr 556919-7964) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef
Jennifer Blomster boxerbud@live.se 0733761331 Jobbnummer
9840873