Driven CE-chaufför sökes

Boxer Bud AB / Fordonsförarjobb / Falköping
2026-04-07


Vi på Boxer Bud AB utökar nu vår fjärrtrafik och söker nu dig som är en driven, ansvarstagande chaufför med känsla för problemlösning och som har gott kundbemötande och servicekänsla.
Uppdraget innebär inrikestransporter där man ligger ute på veckan och kommer hem antingen Torsdag eller Fredag.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Hos oss får du en trygg arbetsplats där vi är måna om dig som anställd.

Vi innehar givetvis kollektivavtal

KRAV
• CE-körkort
• YKB
• ADR-Grund
• Svenska, tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: ansokan@boxerbud.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Boxer Bud AB (org.nr 556919-7964)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Chef
Jennifer Blomster
boxerbud@live.se
0733761331

Jobbnummer
9840873

