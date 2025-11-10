Drifttekniker vid VA-verken
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.
Ängelholms kommuns VA-enhet är organiserade i två avdelningar VA-Ledningsnät och VA-Verken, vilka är bemannade av 25 medarbetare, varav 13 medarbetare vid VA-verken. Vi söker nu en Drifttekniker till VA-verken inför stundande föräldraledighet. Vikariatet kommer vara förlagd under tidsperioden 2026-01-19 - 2026-10-31.
VA-verken ansvarar för drift, underhåll och förnyelse, av våra anläggningar för rening av dricksvatten och avloppsvatten.
Som Drifttekniker kommer du att erbjudas ett ansvarsfullt, självständigt och omväxlande arbete vid VA-verken. Vi erbjuder ett arbete med tillsyn, drift & underhåll av verksamhetens olika anläggningar. Du kommer huvudsakligen att arbeta inom områdena avloppsreningsverk, spillvattenpumpstationer, samt eventuellt dricksvattenverk med tillhörande externa anläggningar.
Arbeta som drifttekniker inom VA är som gjort för den tekniskt intresserade. Arbetet vid avloppsreningsverket i Ängelholm erbjuder utmaningar och arbetsdagars innehåll kommer vara omväxlande.Kvalifikationer
Arbetsuppgifterna kräver att du är analytisk, problemlösnings-orienterad har en känsla för att se vad som behöver göras och har ett gott ordningssinne. Du skall kunna ta egna initiativ och arbeta såväl självständigt som i grupp. Arbetstiden är dagtid.
Du som söker bör ha Drifttekniker-utbildning eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdig. Det är viktigt att du har bred teknisk kunskap samt är intresserad av process- och maskinteknik. Det är meriterande om du har erfarenhet av drift av avloppsreningsverk eller motsvarande industrimiljö samt kunskaper i mekaniska arbeten. Du har grundläggande kunskap för datorarbete i Office-miljö.
Du är inte rädd för att ta i och arbeta praktiskt på våra anläggningar och du är intresserad av teknik-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Vi vill att du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, flexibel och initiativtagande med egen vilja att utveckla dig själv. Inom avdelningen blir du en av 12 anställda, vi fäster därför stor vikt vid dig som person och att du skall passa in i gruppen.
I vår verksamhet krävs flexibilitet och förmåga att samarbeta gällande alla typer av frågor.
• B***-körkort erfordras.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Ersättning
Gruppchef VA-verken
