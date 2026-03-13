Drifttekniker vid Ledningsstödsenheten
2026-03-13
Drifttekniker vid LSE i Stockholm
FMTIS Ledningsstödsenhet (LSE) Genomförandeavdelning Stockholm stödjer Högkvarteret och Försvarsmaktens adresser i Stockholm avseende drift och underhåll av lednings- och insatssystem i samtliga beredskapsnivåer, både nationellt och internationellt.
För att stärka vårt arbetslag och förmåga söker vi nu en drifttekniker. Vårt uppdrag är unikt och ställer stora krav avseende kvalitet, säkerhet och integritet. Vi skall förutom att klara uppdrag här och nu, även rusta för att kunna möta framtida krav.
Vi ser att du delar våra ambitioner och hoppas att du vill bli en av oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi arbetar i en utvecklande miljö präglat av ambition, teknisk kompetens och möjlighet till personlig utveckling. Vi söker dig som gärna tar dig an nya utmaningar och med ansvarskänsla arbetar lösningsorienterat.
Som drifttekniker kommer du att ingå i vår användarstödsgrupp och i första hand fokusera på drift och underhåll samt tekniskt stöd av mobila enheter. Gruppen stödjer även andra IT-system utöver mobila enheter till användare. Du kommer arbeta med konfiguration av mobila enheter och arbeta i en mindre grupp med nära samarbete med driftingenjörerna.
I rollen ingår även att utbilda användare. Andra tekniska bredduppgifter kan tillkomma.
Arbetet sker primärt på plats i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar i Stockholmsområdet. Resor kan förekomma både nationellt och internationellt.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar, där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Hos oss är en bra balans mellan arbete och privatliv viktigt. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Förutom att du kommer att lära dig våra interna system och processer, lägger vi stor vikt på säkerhetsutbildning. Våra medarbetare har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och individuella karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid samt ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning. Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning med teknisk inriktning eller likvärdig kompetens som kan bedömas likvärdig
• God datorvana.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Körkortsbehörighet B.
• Svenskt medborgarskap.
Meriterande
• Arbetat med signalskydd inom Försvarsmakten
• Arbetat inom Försvarsmakten.
• Kunskaper inom IT/kundsupport och mobila enheter.
• Militärtjänstgöring / GSU
Vi är övertygade om att en blandad grupp i olika åldrar och med olika bakgrund skapar ett starkt och robust arbetslag och en dynamisk och sund arbetsmiljö. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Du är ordningsam och noggrann och kan strukturera ditt arbete på ett bra sätt, både enskilt och tillsammans i arbetslaget. Du gillar listor och god ordning. Du har lätt för att prata med andra människor och bra på att göra dig förstådd. Du är flexibel och villig att ta till dig nya uppgifter och att lära dig det som behövs för att lösa uppdraget. Du är prestigelös, ärlig och rak. Du gillar att samarbeta med andra människor. Du trivs bra när allt går enlig plan och rutin men också när det kan vara svårt och utmaningarna stora.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt intresse av och förståelse för IT. Ett personligt engagemang väger tyngre än formella utbildningar. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten.
Befattningen är civil med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Placering, Stockholm.
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta:
Sektionschef Torbjörn Samland
För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta:
HR-generalist Hanna Ottosson
Ovan personer nås via växeln på telnr: 08-788 75 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9795002