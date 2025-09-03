Drifttekniker/vaktmästare till Must
2025-09-03
Är du händig, lösningsorienterad och har ett öga för service? Vi söker dig som arbetar för att göra skillnad varje dag!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Om enheten
Must internservice söker Drifttekniker/Vaktmästare. Verksamheten är en central funktion inom organisationen som tillhandahåller administrativt, strategiskt och operativt stöd till övriga delar av Must. Syftet med Mis Drift är att skapa goda förutsättningar för den kärnverksamhet som bedrivs. Rollen som drifttekniker/vaktmästare är en viktig kugge i detta maskineri, där initiativförmåga, sinne för detaljer och lyhördhet för vad som efterfrågas i nutid och på längre sikt är centrala delar. Vi genomför de beslut som är tagna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som drifttekniker/vaktmästare inom verksamhetsstöd kommer du att vara en nyckelperson i den dagliga driften inom våra fastigheter. Dina arbetsuppgifter varierar och omfattar allt från tillsyn av fastigheter, genomföra montering, flytt av inredning och köra transporter till att distribuera inkommande gods. Du är en möjliggörare som ser till att verksamheten rullar smidigt. Du bidrar till förbättring och utveckling. Du förväntas arbeta självständigt och driva dina uppgifter framåt med självledarskap och ansvarstagande, i kombination med teamwork, men också en förmåga att samarbeta med andra funktioner. Samtidigt är du lyhörd och har en god social förmåga. Det är en fördel om du trivs i en miljö där arbetsuppgifter kan variera då det ibland kommer oväntade uppgifter som kräver omprioritering eller snabbt agerande. Förmågan att kunna anpassa sig till förändringar i arbetsflödet är därför mycket värdefull. Du bör ha ett naturligt servicetänk.
Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning
• Något års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-paketet samt goda grundläggande och övergripande kunskaper inom IT
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av liknande tjänst inom offentlig sektor
• Kunskap och/eller erfarenhet från arbete i olika beredskapsnivåerPubliceringsdatum2025-09-03Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är händig och gillar att arbeta med verktyg och kan analysera problem samt hittar effektiva lösningar. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya situationer och arbetsuppgifter. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och vara proaktiv. Du är samarbetsvillig och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Har en god känsla från service och är lyhörd för andras behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
Tjänsten kräver arbete på plats och det finns därmed inte möjlighet till hemarbete.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Drifttekniker/vaktmästare" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-24. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
