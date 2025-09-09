Drifttekniker VA-distribution
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Verksamhetsområdet Vatten och Återvinning arbetar för en hållbar framtid genom att säkerställa rent vatten i både kran och vattendrag samt främja en mer hållbar konsumtion med minskat avfall. Vi gör detta genom att utveckla, underhålla och förbättra våra verksamheter.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker en drifttekniker som skall arbeta med praktiskt arbete ute i VA-ledningsnät. Arbetsuppgifterna består i att lokalisera driftstörningar såsom vattenläckor och avloppsstopp, kontrollera anslutningsförhållanden, spåra och kontrollera in- och utläckage till ledningsnätet samt övriga praktiska undersökningar ute i VA-ledningsnätet. I ditt uppdrag ingår även att byta vattenmätare hos abonnenter och koppla in provisoriskt vatten i fastigheter vid behov.
Du redovisar resultat av undersökningar och föreslår åtgärder samt bidrar i att ta fram underlag för att beställa åtgärderna inom kommunens organisation eller av externa entreprenörer.
Du kommer att samarbeta med kollegor främst inom avdelningen, men även med entreprenörer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundläggande utbildning inom VA-teknik. Du har kunskap av att läsa VA-ledningskartor samt kunskap om olika ledningsmaterial. Det är meriterande om du har genomgången diplomkurs i rörnätsteknik.
Vi använder VA banken som verksamhetssystem för ledningsnätet. Arbetet förutsätter att du har goda datakunskaper.
Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann. Du är van vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Då arbetet innebär många kontakter med både kollegor, kunder och entreprenörer är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och är lösningsorienterad.
Beredskapstjänst kan förekomma och B-körkort är ett krav.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen
Enhetschef
