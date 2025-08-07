Drifttekniker till Södra Stockholm
2025-08-07
Coor har fått det stora förtroendet att leverera fastighetsservice till ett flertal sjukhus i södra Stockholm. Med fokus på kompetens, engagemang och samarbete söker vi nu dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla vår fastighetsleverans genom kunskap och innovation med fokus på service i stjärnklass!
I ett nära partnerskap med vår kund spänner sig Coors uppdrag över flera områden där huvuddelen består av teknisk drift och förvaltning. I vårt åtagande ställs det höga krav på oss både gällande kunskap, service och tillgänglighet som ska lämna ett positivt avtryck hos sjukhusets medarbetare samt besökare. Coors uppdrag är att säkerställa att den dagliga driften alltid fungerar samt utveckla servicenivån vidare till nya nivåer genom att ha ett ständigt fokus på förbättring och innovation. Vill du, tillsammans med oss, vara med och göra skillnad på riktigt? Vilka är vi?
Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären.
Om rollenSom drifttekniker hos Coor kommer du tillsammans med övriga kollegor att säkerställa den dagliga driften och framtida utvecklingen av fastigheterna. Du kommer ingå i en grupp med blandad erfarenhet och kompetens där framgång bygger på viljan till att hjälpa varandra. I denna roll ges du möjlighet till att växa och utvecklas vidare gällande din tekniska förmåga. Som tekniker inom denna sjukhusleverans kommer du komma in i ett team med härliga kollegor där ni tillsammans är med och bidrar till en bättre vardag för vården.
Vad kommer du att få arbeta med?Som drifttekniker kommer du att arbeta brett och varierande inom fastighetsrelaterade tjänster i en dynamisk miljö. Du kommer tillhöra ett arbetsteam som har god samverkan mellan kompetenserna i en stöttande, trivsam och inkluderande arbetskultur.
I dina arbetsuppgifter som drifttekniker ingår huvudsakligen:
- Utföra löpande ronderingar, tillsyn och skötsel av fastigheter
- Ansvara för att felanmälningar blir utförda i tid och med rätt behov/kunskap
- Kommunikation med underentreprenörer och Coors egen personal, muntligt och skriftligt.
- Medverka vid upprättande och uppföljning av underhållsplaner och förbättringsförslag
- Göra riskbedömningar i arbetsmiljön och komma med förslag till utveckling
- Utföra uppdragsbaserade arbeten utöver avtal
- Vara kundfokuserad och ha en affärsmässig god kundrelation
Vem är du?
Som person har du ett noggrant, metodiskt och lösningsorienterat förhållningssätt till ditt arbete. Du är trygg i dina yrkeskunskaper där du trivs med att ta ett personligt ansvar för serviceleveransen och där du besitter förmågan till att både analysera och förklara de tekniska sambanden. Som person har du ett driv för att arbeta med teknik och motiveras av utveckling och förbättring. För att trivas i rollen så besitter du god social kompetens då du kommer att ha mycket kontakt med både vårdpersonal, kollegor och leverantörer där det ställs höga krav på god social förmåga och en positiv grundattityd med fokus på en bra samarbetsvilja.
Vi söker dig som har:
- Utbildning inom fastighets-/driftteknik eller motsvarande erfarenhet.
- B-körkort
- God dator- och systemvana
- God förmåga i tal och skrift i svenska
- God förståelse för engelska
Det är meriterande om du har:
- 2 års arbetslivserfarenhet inom driftteknik
- Erfarenhet av el, styr- och regler, ventilation och kyla, VVS-tekniska anläggningar
- Utbildning inom saxlift, fallskyddsutbildning, truckkort, heta arbeten, anläggningsskötare eller andra relevanta områden
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser

Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Placering: Nacka, Handen, Dalen eller Rosenlund.
- Arbetstid: Arbetstid: Måndag till fredag 07-16. Beredskap kan komma att ingå.
- Startdatum: Enlig överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning utför vi även bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Pernilla Kumlin Fliesberg, Sitechef, 070 262 27 14, pernilla.kumlinfliesberg@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
