Drifttekniker till Siemens Energy
Har du flera års erfarenhet som Drifttekniker och är intresserad av en Driftsamordningsroll? Ser du dig själv som driven, lösningsorienterad, självgående och är van att fatta beslut? Då har vi rätt tjänst för dig!
Fastighetsavdelningen på Siemens Energy i Finspång är ett engagerat och professionellt team inom fastigheter och fastighetsnära tjänster. Teamet är mångsidigt består av förvaltare, projektledare, tekniker och fastighetsservicepersonal som tillsammans arbetar för att skapa och upprätthålla en optimal anläggning för Siemens kunder inom energisektorn. Du kommer vara en del av ett team där samverkan, ansvar och utveckling står i centrum. och genom ett nära samarbete och ett starkt servicefokus levererar vi säker drift som möter Siemens Energy behov - varje dag!
Tjänsten är en visstidsanställning med god chans till förlängning eller övertag av kund. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Talent Manager Sara Folkesson, sara.folkesson@randstad.se
Ansvarsområden
Tjänsten innebär att leda mindre underhållningsprojekt, fastighetsskötsel och leda den dagliga driften
Du kommer att driva veckomöten, där bland annat följa upp arbetsorder ingår och du kommer ha kontakt med leverantörer, lägga beställningar och att sköta felanmälningar
Du kommer vara en del av ett team där samverkan, ansvar och utveckling står i centrum
Ditt fokus är på långsiktig hållbarhet, effektivitet och säkerhetKvalifikationer
Vi ser att du har flera års erfarenhet som drifttekniker eller likvärdigt i fastighetsföretag
Du har en eftergymnasial utbildning inom styr och regler/drifttekniker eller liknande inriktning
Du har ett stort intresse av en driftsamordningsroll, har djupa kunskaper inom branschen och har förståelse inom brandsystem
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, stort intresse för ledningsarbete och kan se helheten
Du ska ha god erfarenhet av att arbeta i Officepaketet och har god systemvana
