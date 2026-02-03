Drifttekniker till Jönköping
2026-02-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vill du vara en del av ett dynamiskt team och arbeta med att säkerställa driften av fastighetstekniska installationer? Vi på Luotea söker nu en erfaren Drifttekniker som brinner för att leverera bästa möjliga service till våra kunder i Jönköping.
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan, och i det uppdraget behövs du!Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Vi växer i region väst och söker nu en driftig kollega som, tillsammans med ett sammansvetsat och dynamiskt team, ska jobba mot en ny kund från början av april. Rollen som Drifttekniker innefattar främst felanmälan, planerat underhåll och skötsel av fastigheter. Vi erbjuder ett mycket varierande arbete med möjlighet att jobba med många olika typer av anläggningar t.ex. inom logistik, kommersiella och hyresfastigheter. I arbetet ingår planering av underhållsåtgärder, såväl som att hantera akut uppkomna situationer. Vi eftersträvar ständigt en minskad miljöpåverkan och resurseffektivisering hos våra kunder. Därför är drift och energioptimering något vi tror att du också känner stort engagemang för. Hos oss kommer du ingå i vårt engagerade team som stöttar varandra för att nå våra mål.
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Om dig
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen som Drifttekniker ser vi att du är social, lyhörd samt kunnig och intresserad av teknik. Då detta är ett fritt och självständigt arbete ställer det krav på dig att vara ansvarstagande och flexibel. Du har ett lösningsorienterat synsätt i de problem som du ställs inför och är duktig på att slutföra dina uppgifter. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt, god planeringsförmåga och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team där du bidrar till ett gott samarbete i gruppen. Som person är du även kommunikativ och förtroendeingivande med stort kundfokus. I din kontakt med kunder och kollegor representerar du Luotea med din höga servicekänsla.
För att lyckas i rollen behöver du
• Relevant teknisk utbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet inom området
• Erfarenhet av drift och servicearbete inom fastighet
• God teknisk kunskap och problemlösningsförmåga
• Behärska svenska väl, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av driftoptimering
• Styr- och reglerteknisk utbildning
• Erfarenhet inom el, ventilation, VVS, kyla eller liknande.
• Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete och sprinkleranläggningar
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden trygghet, gemenskap och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. En bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidat. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Alfred Palmér på telefonnummer:+46 73 086 76 32 / alfred.palmer@luotea.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
