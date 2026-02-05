Drifttekniker till fastigheter Malmö stad
2026-02-05
Vill du arbeta med teknisk drift i moderna flerbostadshus?
Simplex söker nu en drifttekniker till uppdrag i Malmö stad.
Du blir anställd som konsult hos Simplex och arbetar med fastighetsdrift i nyare bostadsfastigheter med höga tekniska krav.
I rollen ansvarar du för daglig drift, tillsyn och optimering av fastigheternas tekniska system. Du arbetar självständigt, med stort eget ansvar och tydliga processer.Dina arbetsuppgifter
Drift och tillsyn av värme, ventilation, energi, VVS, el samt styr & regler
Övervakning och hantering av driftlarm
Felsökning och tekniska utredningar
Dokumentation och rapportering via mobil
Säkerställa efterlevnad av lagar och myndighetskrav
Materialinköp och framtagning av faktureringsunderlag
Bidra med förbättringsförslag kring drift och underhåll
Periodvis enklare fastighetstekniska uppgifter
Vi söker dig som
Har teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har 3-5 års erfarenhet som drift- eller fastighetstekniker
Är trygg i arbete med styr- och övervakningssystem
Har god digital vana
Kommunicerar obehindrat på svenska
Har B-körkort
Du är självgående, noggrann och har ett tydligt servicetänk.
Anställningsvillkor
Ort: Malmö stad
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07.00-16.00
Start: Så fort som möjligt
Lön: 35 000 - 40 000 kr/mån (baserat på erfarenhet och känsla)
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Detta är ett heltidsjobb.
