Drifttekniker sökes omgående - Lund
Sway Sourcing Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2025-12-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vi letar efter en drifttekniker som vill vara med och säkerställa den dagliga driften och övervakningen av produktionsanläggningar inom en etablerad energiproduktionsverksamhet. Tillsammans med övriga kollegor i skiftlaget arbetar du för en stabil, säker och effektiv drift. Rollen innebär att du genomför arbetsuppgifter inom driftorganisationen på ett produktivt sätt och i linje med verksamhetens värderingar, strategier och mål - där säkerhet och arbetsmiljö alltid står i första rummet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter & ansvar
Som Drifttekniker ansvarar du bland annat för att:
Ta emot och lämna över relevant information vid skiftväxlingar
Starta och stoppa anläggningar och delsystem
Utföra ronderingar i anläggningarna
Följa gällande driftinstruktioner, säkerhetsrutiner, tillstånd och villkor vid alla driftfall
Medverka i arbete med tillstånd, såsom arbetsbevis och heta arbeten
Utföra felsökning och avhjälpande underhåll
Rapportera och felanmäla komponenter som kräver åtgärd
Bidra till kunskapsutbyte och identifiera behov av utbildning inom skiftlaget
Aktivt arbeta för en trygg och säker arbetsmiljö genom riskmedvetna val och föredömligt agerande
Gemensamma förväntningar inom driftenheten
Alla medarbetare förväntas:
Hålla sig uppdaterade och informerade om verksamheten
Föreslå förbättringar när behov uppstår
Rapportera avvikelser och tillbud enligt rutiner
Bidra till goda relationer och gott samarbete både inom och utanför enheten
Aktivt medverka i verksamhetens utveckling
Vi söker dig som har en positiv och öppen inställning och som skapar förtroende i teamet. Du är samarbetsinriktad, lösningsorienterad och trygg i att arbeta i en miljö där man är beroende av varandra. Du tar ansvar för både dina egna uppgifter och helheten och bidrar till en kultur där man hjälper varandra och delar kunskap.
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som drifttekniker, driftingenjör, sjöingenjör eller likvärdigt
Minst 1 års erfarenhet från liknande arbete i kraftvärmeanläggning
B-körkort
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-01-05
Slutdatum: 2026-03-31. Möjlighet till 3 månaders förlängning fram tills den 2026-08-31
Omfattning: Heltid, dvs 40 timmar/vecka. Skiftarbete.
Sista ansökningsdagen: 2025-11-25
Ort: Lund
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Isabel Tataje isabel@swaysourcing.com Jobbnummer
9644299