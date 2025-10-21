Drifttekniker NOC
Supportteknikerjobb / Göteborg
2025-10-21
Vill du ta nästa steg i din karriär och jobba med spännande projekt som gör skillnad för samhället? Då kanske du är vår nästa kollega!
Till vår NOC söker vi Drifttekniker som har driv och nyfikenhet och som vill utvecklas tillsammans med ett sammansvetsat team. Du kommer arbeta med ett nytt uppdrag inom kritisk kommunikation som omfattar drift, underhåll och övervakning av det nationella radiokommunikationssystemet Rakel.
På LFV kommer du och dina kollegor att säkerställa pålitlig och säker kommunikation för samhällsviktiga funktioner inom områden som allmän ordning, säkerhet, hälsa och totalförsvar.
Vad är NOC?
Network Management Center (NMC) är vår driftcentral i Göteborg. Network Operation Centre (NOC) är den del av NMC som är bemannad dygnet runt årets alla dagar och som sköter övervakning och utför initial felanalys samt vidtar felrättningsåtgärder vid incidenter i kommunikationsinfrastrukturen.Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Som drifttekniker på vår NOC blir du en nyckelperson i att säkerställa att samhällsviktiga kommunikationstjänster fungerar optimalt. I rollen hanterar du både övervakning och teknisk support. Du ansvarar för att övervaka nät och infrastruktur, ta emot och hantera felanmälningar från våra kunder, samtidigt som du utför felsökning, felanalys och åtgärder för att lösa tekniska problem.
Du hanterar även beställningar av konfigurationsändringar samt bidrar aktivt till att skapa och förbättra rutiner, instruktioner och dokumentation i vår kunskapsdatabas. Tillsammans med övriga medarbetare ser du till att information och arbetsprocesser hålls uppdaterade och relevanta.
Denna roll erbjuder en kombination av kundkontakt, teknisk problemlösning och administrativa arbetsuppgifter där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhällets kritiska kommunikationstjänster.
Vem är du?
Vi söker dig som är lyhörd, serviceinriktad och trivs i en roll där du snabbt kan anpassa dig efter olika situationer och kunders behov. Du har en god analytisk förmåga och gillar att hitta lösningar, både i vardagen och i projektform. I vårt team jobbar vi nära varandra med en öppen dialog. Därför värdesätter vi att du är en lagspelare som följer rutiner men också vågar ifrågasätta och komma med nya idéer. För att lyckas i rollen är du ansvarstagande, strukturerad även under press, och har en stark vilja att bidra till hög kvalitet och driftsäkerhet. Du är initiativrik, ser möjligheter och skapar lätt förtroende hos kollegor.
Vi ser att du har:
• En eftergymnasial utbildning inom området eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Flerårig erfarenhet av kundservice och/eller teknisk support
• God kännedom om tele-, data-, radio- eller bredbandsnät och dess uppbyggnad och samband
• God förmåga att läsa och tolka teknisk dokumentation
• God dator- och systemvana
• Erfarenhet av att använda ärendehanteringssystem
• God förmåga att obehindrat tala och skriva på svenska och engelska
Meriterande för denna tjänst är:
• Tidigare erfarenhet från NOC-arbete på nationell och/eller internationell nivå
• Kunskaper om IP motsvarande CCNA
• Erfarenhet av och förståelse för ITIL
• Teknisk förståelse för TETRA/4G/5G
• Systemkunskap om inomhuslösningar för radio och mobilkommunikation
• Erfarenhet inom teknisk support hos en mobiloperatör
• Erfarenhet från arbete med TETRA-system, till exempel Rakel
Övrig information
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med placeringsort Göteborg. Vi kan komma att tillämpa provanställning på 6 månader. Skifttjänstgöring samt beredskap ingår i anställningen.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap
Om verksamheten
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här, https://www.lfv.se/.
Kontakt
Emilia Malm
Ansvarig rekryterare Poolia
070-426 60 06emilia.malm@poolia.se
Christian Axelsson
Facklig kontakt SACO
011-19 20 00
David Johansson
Facklig representant ST
Ersättning
Fast lön
