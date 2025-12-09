Drifttekniker med Microsoftkompetens och teamledaransvar
2025-12-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vill du använda din tekniska kompetens och ditt ledarskap för att bidra till något meningsfullt? På Skogsstyrelsen kombinerar vi modern IT med ett viktigt uppdrag: att bevara och nyttja Sveriges skogar på ett hållbart sätt.
Vår IT-miljö omfattar allt från världsledande bildanalys och AI-modeller för detektering av skogsskador till egenbyggda webbaserade system, data warehouse och standardlösningar. Vår strävan efter att ha en framåtlutad IT-infrastruktur leder till många spännande projekt och utvecklingsinitiativ.
Din roll och arbetsuppgifter
I rollen som drifttekniker med teamledaransvar blir du en nyckelperson i vår driftgrupp. Du kommer både att arbeta praktiskt med drift och förvaltning samt ha en ledande funktion i det dagliga arbetet i driftgruppen.
Du kommer bland annat att:
I din roll som drifttekniker (cirka 50% av din arbetstid)
- Arbeta med daglig drift, förvaltning och vidareutveckling av våra Microsoftbaserade miljöer.
- Felsöka, förbättra och bidra med lösningar i befintliga system och applikationer.
- Vara en drivande kraft i utveckling och förbättring av driftprocesser, riktlinjer och rutiner.
- Bidra till ett team där vi löser problem tillsammans, delar kunskap och bygger långsiktigt hållbara lösningar.
I din roll som teamledare (resterande del av din arbetstid)
- Leda och facilitera möten
- Planera och fördela arbetet inom driftgruppen
- Stötta kollegor och bidra till att teamet utvecklas
- Vara kontaktperson gentemot andra grupper i verksamheten
- Aktivt arbeta driftgruppens förvaltningsplan och långsiktiga planering samt ha regelbundna avstämningar med gruppchefen.
Vi arbetar tätt tillsammans i ett team där kunskap delas och utmaningar löses gemensamt.
Kvalifikationer och dina egenskaper
Vi söker dig som har:
- Minst 5 års erfarenhet av arbete i ett driftteam.
- Djup erfarenhet av Microsoftmiljöer (till exempel Windows Server, SharePoint, Teams, Active Directory, O365).
- Erfarenhet av att leda team, projekt eller koordinera arbetsinsatser.
- God kommunikativ förmåga och vana att strukturera och prioritera arbete.
- Högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
Meriterande kunskaper:
- Erfarenhet av övervakningslösningar (till exempel SCOM).
- Erfarenhet av Linuxmiljöer och Kubernetes.
- Kunskap om hybrid/on prem-miljöer med både Microsoft och Linux.
- Erfarenhet av automatisering via script (till exempel PowerShell).Publiceringsdatum2025-12-09Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och har ett genuint intresse för både teknik och människor. Du delar gärna med dig av din kunskap, ser till teamets bästa och motiveras av att utveckla både dig själv och andra.
Hos oss får du mer än bara ett jobb
På IT-enheten möts du av vänlighet och hjälpsamhet där vi stöttar varandra och löser saker tillsammans. Vi erbjuder en omväxlande arbetsmiljö, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett uppdrag som faktiskt gör skillnad, för både människor och miljö.
Placering är på vårt huvudkontor vid Skeppsbron i Jönköping.
Välkommen med din ansökan senast 18 januari!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att vi kan nå de skogspolitiska mål som riksdagen har beslutat. Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har en ledaridé med följande värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
