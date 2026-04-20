Drifttekniker | Heltid | Karlskrona
Manpower AB / Fastighetsskötarjobb / Karlskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlskrona
2026-04-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Emmaboda
, Tingsryd
eller i hela Sverige
50607
Är du en erfaren drifttekniker med kunskap inom ventilation, värme och vatten - och vill arbeta i ett självständigt och varierande konsultuppdrag? Vi på Manpower söker nu en drifttekniker i Karlskrona för ett uppdrag där du blir en central del i att säkerställa driftsäkerhet och bra inomhusklimat hos vår kund. I rollen som drifttekniker arbetar du med tekniska system i fastigheter och bidrar till en trygg och effektiv driftmiljö. Välkommen med din ansökan!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Karlskrona.
Ort: Karlskrona
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Arbetstider: 07.00-16.00
Om jobbet som drifttekniker
Som drifttekniker ansvarar du för att ventilations-, värme- och vattensystem fungerar som de ska i kundens fastigheter. Du arbetar självständigt med både övervakning och optimering av tekniska installationer och ser till att systemen håller rätt kvalitet, energieffektivitet och driftsäkerhet. Rollen är både praktisk och analytisk, där du kombinerar löpande service och underhåll med felsökning och förbättringsarbete. Du kommer även köra ut till olika aktörer och fastigheter, vilket gör rollen rörlig och variationsrik. Som kundens ansikte utåt bidrar du till trygg kontakt och hög servicenivå.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Övervaka och optimera ventilationsaggregat, värmecentraler och fjärrvärmesystem
Genomföra felsökning och åtgärda driftstörningar
Utföra löpande service och underhåll av pumpar, vatteninstallationer och styrsystem
Justera system för att förbättra energieffektivitet och inomhusklimat
Köra ut till olika aktörer och fastigheter för service, kontroller och driftåtgärder
Dokumentera utförda arbeten och rapportera driftsstatus
Vara en serviceinriktad kontaktperson gentemot kund och användare
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet inom drift, ventilation eller värme, och som trivs i en roll med mycket eget ansvar. Eftersom tjänsten innebär en del ensamarbete behöver du vara trygg i att fatta egna beslut och arbeta självständigt. Samtidigt är det viktigt att du är social, trevlig och professionell, då du möter kunder och representerar verksamheten. Du är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och tycker om att arbeta i en miljö där noggrannhet och service är centralt.
Krav för tjänsten
Erfarenhet av arbete inom drift, ventilation eller värme
God förståelse för tekniska fastighetssystem
Körkort och tillgång till bil
Flytande svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
God social förmåga och en serviceinriktad inställning
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Toft via e-post: anna.toft@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte för länge med din ansökan!
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Blekingegatan 1 (visa karta
)
371 57 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
Manpower
Anna Toft Anna.Toft@manpower.se
9864981