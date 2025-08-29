Drifttekniker Fastighet
2025-08-29
Hos Kanthal, en del av Alleima-gruppen, kombinerar vi världsledande teknologi med hållbara lösningar inom industriell värmeteknik. Nu söker vi en engagerad drifttekniker till vårt Facility Management-team - en viktig roll i en tid där hållbarhet och energieffektivisering är avgörande.
Din roll
Som drifttekniker är du en praktisk problemlösare med koll på detaljerna som får våra fastigheter att fungera effektivt - både idag och imorgon. Med din hjälp kan vi möta verksamhetens behov och framtida investeringar, samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Utföra tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av utrustning samt tekniska system i våra fastigheter.
Arbeta med övervakning, optimering och drift av fastighetens styr- och automationssystem.
Självständigt och i grupp identifiera förbättringsåtgärder och genomföra energieffektiviseringar.
Delta i utvecklingen av långsiktiga planer för tekniska system och fastighetsförvaltning.
Stötta och samverka med övriga underhållsorganisationen - med fokus på ett effektivt och hållbart arbetssätt.
Beredskapstjänstgöring ingår i rollen, vilket innebär att du deltar i ett rullande schema för att säkerställa driften dygnet runt vid behov.
Din Profil
Vi söker dig som lägst har en gymnasieexamen med Teknisk inriktning samt några års arbetslivserfarenhet inom området. Har du dessutom specialiserat dig eller är doplimerad inom teknisk fastighetsförvaltning, automation eller energi ser vi det som mycket meriterande.
Med din tekniska kompetens och gärna med erfarenhet inom fastighetsstyrsystem och arbetsordersystem har du förståelse för hur system kan optimeras och för att maximera prestanda samt effektivisering. Utöver din tekniska kompetens är din sammarbetsförmåga betydande, där du tar ansvar och framgånsgstikt bidrar till effektiv drift och underhåll av fastigheterna.Bakgrund
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning, gärna med erfarenhet inom fastighetsteknik, automation eller energi.
Kunskap inom fastighetsstyrsystem (t.ex. SCADA/BMS) och vana vid att arbeta i arbetsordersystem.
Förmåga att ta initiativ, prioritera arbetsuppgifter och bidra till förbättringar i både drift och underhåll.
Problemlösningsförmåga och god samarbetsförmåga är meriterande.
Hos oss på Kanthal får du möjlighet att påverka på riktigt. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara fastigheter - och vi vill ha dig med på resan.
Vad du kan förvänta dig av oss
En välkomnande arbetsplats som präglas av en lång historia. Genomgående är den stolthet vi bär med oss för det arbete som vi gör och vad det bidrar till.
Specialist kompetens och kompetenta kollegor som stöttar under upplärning för att tillgodose dig med rätt verktyg för att ta dig an rollen.
Internationell miljö med möjlighet till kompetens- och karriärutveckling
Hos oss är hälsa och säkerhet högsta prioritet; vi erbjuder ett konkurrenskraftigt förmånspaket med bland annat friskvård, sjukvårdsförsäkring, tandvårdsförsäkring samt pensionsplan.
Utöver detta kan du förvänta dig en jämställd arbetsgivare som värdesätter alla och vi arbetar kontinuerligt med att inkludera fler människor från alla samhällsskikt. Därför uppmuntrar vi dig - oavsett din hudfärg, ditt kön, förmågor, sexualitet, nationalitet eller religion - att söka!
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rauli Gustafsson, rekryterande chef, +46 70 616 26 51
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79 098 49 50 Facklig kontakt
Petter Lindblom, Akademikerföreningen, +46 70 616 04 26
Satu Danielsson, Unionen, +46 70 670 50 88
Johan Baringson, Ledarna, +46 70 616 53 96
Niclas Widell, IF Metall, +46 73 066 10 22
Du är välkommen med din ansökan senast 2025-09-21.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
Sörkvarnsvägen 3 (visa karta
)
734 27 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
Kanthal Jobbnummer
9481661